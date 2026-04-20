Où nicheront les balbuzards ? 

La destruction d’une plateforme de nidification où nichent année après année des balbuzards pêcheurs soulève l’ire de certains citoyens à Sept-Îles. En place depuis 2016 dans le secteur de la rivière des Rapides à Sept-Îles, la plateforme et le poteau la soutenant avaient été mis en place par Hydro-Québec pour y déplacer un nid auparavant installé sur une de ses structures électriques.

Hydro-Québec déplore les dommages causés à ses installations, « d’autant plus qu’il s’agit d’une installation dédiée à la nidification », indique le conseiller en relation média Pascal Poinlane.

La relocation de nids est une pratique reconnue et courante dans le réseau d’Hydro-Québec, « lorsqu’elle est nécessaire pour la sécurité du réseau ou la protection de l’espèce », ajoute M. Poinlane.

Le déplacement des nids est effectué pour des raisons environnementales, mais également pour assurer la sécurité du réseau et des travailleurs.

« Les nids peuvent créer des pannes parce qu’ils vont toucher au conducteur électrique et au poteau, ce qui crée un court-circuit. C’est aussi pour la sécurité des travailleurs parce que les balbuzards sont des gros oiseaux qui peuvent être agressifs pour protéger leur nid », précise le porte-parole.

Mais c’est avant tout pour protéger les oiseaux eux-mêmes que cette opération, coûteuse, est menée à bien.

Le taux de réussite dans le déplacement des nids est excellent. « On déplace le nid quand les oiseaux ne sont pas présents, car ils vont vers le sud l’hiver. À leur retour, ils retrouvent leur nid à proximité d’où ils se trouvaient et l’adoptent en général. »

Un geste illégal

Le poteau dont il est question a été coupé à la scie mécanique, débité puis emporté. La plateforme de nidification est disparue. Quant à lui, le nid tombé a été laissé au sol Il s’agirait d’un geste externe, « possiblement de vandalisme ou de vol ».

Hydro-Québec confirme que le poteau et la plateforme seront remplacés le plus rapidement possible, avant le début de la période de nidification.

« Nos équipes tenteront de replacer le nid sur la nouvelle plateforme, si son état le permet », ajoute Pascal Poinlane.

M. Poinlane rappelle que le bois des poteaux électriques contient des produits qui le rendent impropre à la combustion.

« Ces matériaux sont encadrés par le ministère de l’Environnement. Même les cendres doivent être considérées comme des déchets dangereux. Brûler des poteaux d’électricité ou de téléphone, c’est nocif tant pour l’environnement que pour les personnes autour », indique-t-il.

Une enquête est en cours pour tenter de faire la lumière sur l’événement.

« On peut amener des dossiers devant les tribunaux avec notre équipe de sécurité corporative. On va, par exemple, poursuivre des voleurs de cuivre. En fonction des résultats de l’enquête en cours, Hydro-Québec pourrait déposer une plainte officielle auprès des autorités compétentes », conclut le relationniste.

Hydro-Québec rappelle qu’il est possible de déclarer un événement suspect, un vol ou du vandalisme, un danger pour la sécurité des personnes ou des actifs liés au réseau de façon confidentielle via le formulaire en ligne sur le site hydroquebec.com ou par téléphone à la ligne Ouvrons l’oeil au 1 877 816-1212.