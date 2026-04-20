Métaux Torngat | Des rencontres sur les besoins sociocommunautaires de Sept-Îles

Par Vincent Rioux-Berrouard 9:17 AM - 20 avril 2026
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Métaux Torngat organise des rencontres publiques à Sept-Îles à la fin avril. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Afin de bien cibler les besoins sociocommunautaires de Sept-Îles, Métaux Torngat invite les citoyens à participer à des rencontres publiques, pour identifier les problématiques locales vécues.

Au cours des derniers mois, l’entreprise, qui souhaite établir une usine de séparation de terres rares à Sept-Îles, a rencontré une trentaine d’organismes de la région.

« Le but de l’exercice était de venir faire un diagnostic de la situation à Sept-Îles et de bien comprendre les besoins sociocommunautaires », explique Aline Vandermeer.

Un rapport a d’ailleurs été produit, à la suite des rencontres avec les organismes. Métaux Torngat explique avoir décidé de réaliser un tel exercice, à la suite des rencontres avec les citoyens. Il y avait des inquiétudes au niveau environnemental, mais aussi, sur les conséquences sociales de l’arrivée d’un tel projet à Sept-Îles. Les enjeux soulevés dans le rapport touchent la pénurie de logements, l’impact du travail par navettage, le manque de places en garderie et l’effacement de la classe moyenne.

Les rencontres publiques permettront de présenter le rapport et les constats qui y sont faits. Les citoyens seront appelés à valider, ou à bonifier les conclusions du rapport.

« On veut savoir comment favoriser une implantation harmonieuse dans la communauté de Sept-Îles et on veut éviter de venir exacerber certaines problématiques déjà existantes », dit Mme Vandermeer

Deux rencontres seront organisées à la Maison des organismes communautaires de Sept-Îles. La première aura lieu le mardi 28 avril à 18 h 30 et la deuxième le mercredi 29 avril, 14 h.

À la suite des rencontres, Métaux Torngat souhaite mettre en place une table de concertation avec des membres de la communauté.

Environnement

Pour ce qui est des enjeux environnementaux, une étude d’impact sur l’environnement est en cours de réalisation. Elle est réalisée par la firme AtkinsRéalis. Elle sera présentée à la population plus tard cette année, indique l’entreprise.

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

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