Les improvisateurs de Sept-Îles jouent leur dernier match de la saison

La Ligue d’improvisation de Sept-Îles (LIS) clôturera sa 16e saison le 23 avril au Petit théâtre du Centre socio-récréatif, à l’occasion de sa grande finale. « Les jeunes recrues sont extraordinaires, il faut venir les voir à l’œuvre », lance Frédéric Chambers, organisateur de la ligue.

Sur la vingtaine de joueurs qui composent la LIS, trois en sont à leur première saison.

« Ils peuvent vraiment rivaliser avec des joueurs établis dans la ligue », affirme M. Chambers, qui est aussi heureux de la réponse du public pour cette saison qui tire à sa fin.

« Le public a très bien répondu au premier tournoi de l’année, et on dirait que le momentum s’est préservé tout au long de la saison », se réjouit M. Chambers, lui-même capitaine d’une des équipes de la LIS.

Depuis seize ans, quatre équipes disputent des joutes d’improvisation tous les jeudis d’octobre à avril. Cette année, ces rencontres ont réuni chaque semaine entre 65 et 120 amateurs, au Petit théâtre, en plein cœur de Sept-Îles.

Le succès de la présente saison est également passé par plusieurs matchs hors-concours, dans lesquels les codes plus traditionnels de l’improvisation sont réinventés.

« La semaine prochaine, par exemple, nous présentons l’édition Paquet voleur, où l’équipe ayant remporté la manche vole un joueur de l’équipe adverse », explique le passionné d’impro.

Des conditions gagnantes

M. Chambers est très fier d’avoir vu grandir la ligue, depuis sa création en 2010. Selon lui, le succès de celle-ci repose sur l’implication de ses membres et de ses bénévoles.

« Ils ont toujours de bonnes idées qui nous permettent de nous renouveler », assure l’organisateur septilien, en faisant surtout référence à l’aide apportée pendant les tournois.

De plus, M. Chambers explique que la ville de Sept-Îles peut se targuer d’avoir « la meilleure salle où faire de l’improvisation dans l’Est-du-Québec ». La proximité avec le public est particulièrement appréciée des joueurs. Pendant l’été, l’éclairage de la salle sera complètement rénové, ce qui promet.

Ce que nous réserve la finale

Même si la camaraderie reste toujours coutumière dans les matchs d’improvisation, « les rondes éliminatoires sont toujours plus compétitives », selon Frédéric Chambers. Le niveau de jeu en est donc rehaussé pour le titre de champion.

Lors de la finale du jeudi 23 avril, l’équipe des Mauves affrontera celle des Verts dans un duel dont il est difficile de prévoir l’issue. « D’un côté, les Mauves sont excellents pour nous surprendre et nous faire rire. De l’autre, les Verts brillent dans l’humour second degré, qui peut être un atout important pour conquérir le public », analyse Chambers.

Les plans pour l’été

Bien que la grande finale mette un terme à la saison, une ligue d’été lui succédera. Celle-ci est « un peu plus ouverte, et les jeunes du secondaire y sont invités », explique l’organisateur.

La LIS entretient des liens étroits avec la troupe de théâtre La Patente, bien ancrée dans le paysage culturel de Sept-Îles. Bon nombre d’improvisateurs de la LIS figurent parmi ses membres. Dès juillet, ils prépareront la pièce J’ai mon voyage, de Bruno Marquis. Cette comédie sera présentée au grand public à la fin de l’été, dans son habituelle formule cabaret.