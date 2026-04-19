Avis d’ébullition d’eau à Clarke City

La Ville de Sept-Îles a émis un avis d’ébullition préventif pour le secteur de Clarke City.

Les résidents doivent faire bouillir l’eau durant une minute avant consommation jusqu’à nouvel ordre. Cette mesure survient à la suite d’un bris d’aqueduc.

Une baisse de pression pourrait aussi être observée par les résidents du secteur.

Afin de localiser rapidement la fuite, la Ville de Sept-Îles invite les citoyens « à communiquer avec le Service des Travaux publics pour signaler tout bruit d’écoulement ou accumulation d’eau inhabituelle».