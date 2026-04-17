The Offspring à Innu Nikamu?

Par Sylvain Turcotte 12:01 PM - 17 avril 2026
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Le groupe californien The Offspring.  Photo Facebook The Offspring

Le calendrier de la tournée estivale 2026 du groupe américain The Offspring, publié sur son site Web, comprend des arrêts au Québec : Lévis, Saint-Jean-sur-Richelieu et… Mani-utenam.

L’organisation du Festival Innu Nikamu refuse toutefois, pour le moment, de confirmer ou d’infirmer l’information à propos de la possible venue, le 31 juillet, du groupe punk connu notamment pour Self Esteem et The Kids Aren’t Alrightl.

Contacté par le Journal, Normand Junior Tshirnish Pilot, coordonnateur de l’événement, a indiqué devoir reparler avec la gérance du groupe californien.

Les trois arrêts de la tournée The Offspring au Québec, qui se trouve sur le site Internet du groupe. Photo capture d’écran

Scoopé ! 

Pour l’édition 40e anniversaire du festival qui promeut et valorise la culture innue à travers la musique, la danse, le chant et les arts, son équipe s’était fait « scooper » par deux des artistes invités.

Samantha Fox avait vendu la mèche par la publication de son calendrier sur ses réseaux sociaux, tandis que le rocker canadien Bryan Adams avait dévoilé au Journal de Montréal son calendrier de spectacles dans la belle province pour l’été 2024 et Innu Nikamu en faisait partie.

Sylvain Turcotte

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