Le Bella Desgagnés reprend la mer après des réparations

Par Vincent Rioux-Berrouard 9:25 AM - 17 avril 2026
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Le Bella Desgagnés reprend le service après des réparations. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Le Bella Desgagnés a repris le service et a quitté Sept-Îles en direction de Havre-Saint-Pierre après qu’un bris mécanique soit survenu mercredi.

Le navire qui assure la desserte maritime de l’île d’Anticosti et de la Basse-Côte-Nord avait été forcé d’interrompre son voyage après qu’un bris à la grue soit survenu. Il est retourné à Sept-Îles jeudi pour que les travaux requis et des tests soient effectués. 

Relais Nordik indique avoir travaillé à l’élaboration d’un plan de retour à la normale.

« Sur le trajet en aval, le navire effectuera l’itinéraire normal au départ de Havre-Saint-Pierre. Pour le trajet en amont, le retour de Blanc-Sablon vers Rimouski se fera en desservant uniquement les ports de La Romaine, Kegaska et Havre-Saint-Pierre. Cet itinéraire demeure toutefois conditionnel aux conditions météorologiques », affirme l’entreprise par voie de communiqué.

Le plan permettra une reprise de l’horaire habituel dès le lundi 20 avril.

Le début de saison 2026-2027 a été difficile pour le Bella Desgagnés parce qu’il a subi deux bris mécaniques. La première problématique était survenue le 8 avril avec un bris à la grue qui permet le transbordement de marchandises.

Le bris le plus récent était aussi à la grue, mais sur un composant différent. 

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

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