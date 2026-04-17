La Côte-Nord demande une meilleure vision en santé 

Au terme d’une semaine d’actions sur la Côte-Nord, sous le thème « Des gouvernements mauvais pour la santé », plusieurs regroupements demandent aux partis politiques de réfléchir à la vision de la santé pour le Québec, en vue des prochaines élections.

La Coalition solidarité santé, formée de l’APTS Côte-Nord, la CSN Côte-Nord, le Regroupement des femmes de la Côte-Nord, la TROC-CDC Côte-Nord et la SIISNEQ, ont tenu à sensibiliser la population avec des bannières installées un peu partout dans la région.

« On invite les gens à s’informer sur les plateformes qui seront présentées par les partis politiques, en vue de l’élection provinciale, pour avoir le meilleur scénario pour la santé et les services sociaux », souligne Mylaine Larocque, présidente de l’APTS Côte-Nord.

Elle demande d’ailleurs aux différents partis politiques : « Quelle est votre vision maintenant pour le réseau public, tant pour le communautaire que pour les services publics ? »

« On est un tout […] et on a besoin d’une vision du système public et de savoir la manière dont on va le financer », ajoute-t-elle, en conférence de presse le 17 avril.

Gérer à distance

Pour Raphaëlle St-Louis, présidente (catégorie 2) du Syndicat des travailleuses et travailleurs préposés aux bénéficiaires de la Côte-Nord, le gouvernement devra « arrêter de gérer à distance ».

« À un moment donné, il va falloir considérer les solutions des régions, puisqu’elles savent mieux que personne ce dont elles ont réellement besoin », lance-t-elle.

La privatisation de la santé, la réduction de l’accès aux soins et les mauvaises réformes gouvernementales sont d’autres éléments que la Coalition solidarité santé dénonce.

« Depuis 30 ans, les politiciens se font élire en promettant de sauver le réseau public, mais à peine quelques années plus tard, ils laissent derrière eux un système encore plus mal en point », déplore Ian Morel, vice-président régional de la Fédération de la Santé et des Services sociaux – CSN.