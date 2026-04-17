Déjà quatre candidatures pour les élections partielles à Port-Cartier

À une semaine de la fin de la période de mise en candidature, quatre personnes ont déposé leur bulletin de candidat pour devenir conseiller municipal à Port-Cartier.

Deux postes sont vacants à Port-Cartier depuis la démission de Tommy Lucas, conseiller au siège #3, et Stéphane Chouinard, conseiller au siège #4.

Jusqu’à présent, une seule candidature a été reçue pour le siège #3. Il s’agit de celle de Mario Gaumont. Ce dernier tente de reprendre le siège qu’il a occupé pendant huit ans. Il avait été défait lors du scrutin du 2 novembre 2025.

Pour le siège #4, tout indique qu’il y aura une élection parce que trois personnes ont déposé leur candidature. Tout d’abord, il y a l’ancien membre du conseil municipal Roger Vignola qui tente un retour. Il avait été élu conseiller au siège #6 en 2021, mais a été défait dans sa tentative d’obtenir un deuxième mandat en novembre dernier.

Jessica Vigneault-Chiasson a aussi déposé sa candidature pour le siège #4 de conseiller municipal. Cette dernière est impliquée dans la communauté de Rivière-Pentecôte. Elle fait partie du comité citoyen du secteur et elle a été propriétaire du commerce MONt-Kafé.

Finalement, la troisième personne en liste pour le siège #4 jusqu’à présent est l’entrepreneur Louis-Philippe Jean. Ce dernier avait déposé son bulletin de candidature lors des élections municipales à l’automne 2025, mais avait toutefois décidé de le retirer quelques jours plus tard. Des raisons professionnelles justifiaient sa décision.

La période de mise en candidature prendra fin le 24 avril.

Advenant la tenue d’un scrutin, le vote par anticipation aura lieu le 17 mai 2026, tandis que le jour du scrutin est fixé au 24 mai 2026.