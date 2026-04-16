Magasiner son essence à distance

L’augmentation des prix de l’essence provoquée par la crise au Moyen-Orient affecte maintenant directement le portefeuille des automobilistes nord-côtiers. Des solutions technologiques permettent d’atténuer le choc.

En 2023, l’essence représentait 2,5 % des dépenses totales des ménages du Québec, selon Statistique Canada, soit 2 414 $ par année. À 1,49 $ le litre, prix qu’on observait jusqu’à récemment, cela représente environ 1 620 litres par année. On peut ainsi inférer que le québécois moyen consomme approximativement 1620 litres annuellement.

L’augmentation récente des prix à 2 $ le litre, causée par la fermeture du détroit d’Ormuz et la guerre en Iran signifie qu’en moyenne, si les prix restent à ce niveau, les Québécois payeront un peu plus de 825 $ par année, en supposant que leurs consommations restent constantes.

Si le prix continue d’augmenter, ce qu’anticipent les experts en raison de l’envergure des bouleversements au Moyen-Orient, la facture sera de plus en plus salée. Chaque augmentation de 0,01 $ coutera en moyenne une quinzaine de dollars par année aux automobilistes, encore une fois, toute chose étant égale par ailleurs.

Dans ce contexte, on accueillera avec plaisir les nouvelles initiatives de transparence et de communication des prix de l’essence du gouvernement provincial.

La Régie de l’énergie du Québec a récemment mis en ligne le site https://regieessencequebec.ca/ qui permet de valider les prix de l’essence en temps réel, en seulement quelques clics. L’outil gouvernemental est toutefois relativement inefficace, considérant que les prix des détaillants ne s’affichent que lorsqu’on les sélectionne, ce qui rend la validation des prix d’un secteur fastidieuse.

Encore mieux, les données maintenant largement disponibles permettent à des développeurs de programmer leurs propres sites et de faire des améliorations significatives au site gouvernemental mentionné plus haut. Le site https://plein-gaz.app/ a notamment mis en place des outils de recherche et d’affichage qui permettent de voir, en un coup d’œil, les prix d’une région donnée, ce qui simplifie grandement la recherche et la prise de décision. Ce site web, accessible pour l’instant uniquement sur ordinateur, sans application mobile, mérite d’être exploré, et permettra assurément à plusieurs de réaliser des économies.

Les économies potentielles provenant de l’utilisation de ces plateformes seront inévitablement marginales. La dynamique du marché de l’essence dans la région de Sept-Îles est telle que les concurrents ajustent rapidement leurs prix pour éliminer les opportunités d’arbitrage.

Quoi qu’il en soit, dans un contexte économique de plus en plus incertain, et qui évolue au rythme des délires d’un président américain hors de contrôle, minimiser ses dépenses devrait être une priorité pour quiconque se soucie de ses finances personnelles.