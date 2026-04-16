Lancement des festivités pour le 75e anniversaire de Sept-Îles

La Ville de Sept-Îles soulignera son 75e anniversaire en organisant diverses activités et initiatives au cours des prochains mois.

C’est jeudi à la Microbrasserie la Compagnie que le lancement des festivités a eu lieu. Pour l’occasion, de nombreux partenaires et citoyens étaient présents pour le 75e anniversaire d’incorporation de la Ville de Sept-Îles.

Il est important pour le maire Benoit Méthot de souligner ce jalon.

« C’est un moment privilégié pour nous de revisiter tout le chemin parcouru et rendre hommage aux bâtisseurs qui ont fait de Sept-Îles ce qu’elle est », dit-il. « C’est aussi l’occasion de se rassembler, de se reconnaître et d’imaginer la ville qu’on voudrait pour le futur. »

De nombreuses activités se tiendront dans les prochains mois : animation de la promenade, 5 à 7 festifs à la terrasse urbaine, distribution d’arbres, exposition de photos d’archives, fêtes de quartier et plus encore. Des événements sont aussi prévus au parc du Vieux-Quai, au skatepark et au Vieux-Poste. Il y aura aussi des activités spéciales pour les aînés pour les remercier de leur contribution au développement de la ville.

Une bière pour les 75 ans

Pour souligner les 75 ans de la Ville de Sept-Îles, une bière a été créée par la Microbrasserie La Compagnie. Portant le nom de La Pionnière, elle permet de souligner le courage de familles pionnières telles que les Ross, les Lévesque, les Brochu, les Marquis, les Bujold, les Montigny, les Smith et les Chiasson.

Pour la Microbrasserie La Compagnie, il était tout naturel de réaliser un tel projet.

« La Compagnie et Sept-Îles, c’est indissociable. Depuis le jour 1, notre identité est façonnée par la ville et La Pionnière en est une célébration », affirme Billy Dumas, copropriétaire de la Microbrasserie La Compagnie.

La Pionnière est une Pale Ale. L’équipe de brasseurs a opté pour un mélange de houblons spécifiques : Fuggle, un houblon typiquement britannique, ainsi que Azacca et Superdelic, des houblons plus éclatés pour apporter un côté fruité et donner un certain ” edge ” à la bière.

Un anniversaire à souligner

De nombreuses personnes étaient présentes jeudi pour le lancement des festivités. Il y avait notamment deux anciens maires de Sept-Îles, Réjean Porlier et Ghislain Lévesque, qui accueillent positivement cette initiative d’organiser des activités pour le 75e anniversaire de l’incorporation de la Ville de Sept-Îles.

« Il faut prendre une pause de temps en temps pour réaliser où on est rendue, ce qu’on a fait et ce qui s’en vient dans l’avenir », affirme Réjean Porlier qui est optimiste pour le futur de Sept-Îles.

« Ce qui est important avec le 75e anniversaire, oui, c’est de regarder le passé, mais surtout de voir l’avenir, et l’avenir de Sept-Îles, elle est bonne », dit M. Lévesque.

Uashat mak Mani-utenam

Le maire de Sept-Îles a aussi tenu à saluer la communauté de Uashat mak Mani-utenam qui sont voisin de Sept-Îles. Il rappelle que c’est avec elle que Sept-Îles partage ce territoire.

« Si la cohabitation ne s’est pas toujours faite sans heurts, je pense qu’aujourd’hui nous pouvons, sans renier le passé, nous tourner vers l’avenir et collaborer dans un esprit de respect et d’ouverture, à l’occupation et au développement de ce coin de pays qui nous est cher », dit-il.