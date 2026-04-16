La grue du Bella Desgagnés encore victime d’un bris mécanique

Le bris mécanique qui affecte les opérations du Bella Desgagnés est en lien avec la grue, confirme Relais Nordik après les premières vérifications.

Il s’agit de la deuxième fois qu’un bris mécanique à la grue touche le navire depuis le début de la saison 2026-2027. L’entreprise précise toutefois que ce nouveau bris n’est pas le même que celui qui avait affecté le Bella Desgagnés lors de son premier voyage.

« Les premières analyses laissent toutefois entrevoir que, par un concours de circonstances défavorable, le bris pourrait concerner un composant distinct de celui ayant fait l’objet de travaux la semaine dernière, ce qui requiert une investigation technique plus approfondie », affirme Relais Nordik par communiqué de presse.

En raison de ce nouveau bris survenu mercredi au quai de Port-Menier, le navire est de retour à Sept-Îles. Des équipes spécialisées ainsi que les équipements requis ont été mobilisés et acheminés vers Sept-Îles. Les travaux d’investigation, ainsi que les interventions nécessaires le cas échéant, ont débuté jeudi.

« À la lumière des constats qui seront posés, un nouveau communiqué sera diffusé afin de préciser la nature du bris, les mesures correctives envisagées et les impacts opérationnels possibles », fait savoir l’opérateur de la desserte maritime de l’île d’Anticosti et de la Basse-Côte-Nord.