La crème du Karaté Shotokan attendue à Sept-Îles

L’Institut de Karaté Shotokan de Sept-Îles (IKSSI) passe à une autre étape de son développement. Il accueille pour une première fois le Championnat provincial ISKF 2026.

La compétition se déroule ce samedi 18 avril, au gymnase de l’école Manikanetish. Une centaine de karatékas sont attendus, notamment de Montréal, Lévis, Québec et Gaspé. Des athlètes du Nouveau-Brunswick y seront également.

L’IKSSI, un des plus gros clubs au Québec pour son style (Shotokan), comptera une cinquantaine de participants.

Les 4, 5 et 6 ans se mesureront dans les combats par drapeau. Pour les autres catégories chez les juniors, chez les seniors et les masters, kata (individuel et équipe) et kumite seront au programme.

« C’est pour l’avancement de notre dojo et permettre à plus de nos jeunes de vivre cette expérience », de dire Marco Coulombe, directeur de l’Institut.

En marge de la compétition, deux soirées de cliniques avec Sensei Denis Houde, directeur et instructeur-chef pour Karaté Québec ISKF, sont à l’horaire pour jeudi et vendredi.

Dimanche, un entraînement de l’équipe du Québec, supervisé par Sensei Alain Giroux, réunira, en Teams, les athlètes sélectionnés, et sur place, Eliam Carrier et quelques membres de l’IKSSI à titre de partenaires d’entraînement.

Le Championnat provincial ISKF donnera accès à ses médaillés au Championnat canadien, qui se tiendra à Calgary, du 14 au 17 mai.

Quant au Septilien Eliam Carrier, il prendra part aux mêmes dates aux Nationaux Juniors à Edmonton, tous styles de karaté.