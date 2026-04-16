Coups de feu vers une résidence : quatre individus arrêtés à Chute-aux-Outardes

Par Anne-Sophie Paquet-T. 11:35 AM - 16 avril 2026
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Quatre individus reliés aux gangs de rue ont été arrêtés à Chute-aux-Outardes après des coups de feu tirés vers une résidence le 15 avril. Photo Alexandre Caputo

Des coups de feu tirés en direction d’une résidence de la rue du Bassin, le 15 avril vers 19 h, ont mené à l’arrestation de quatre individus reliés aux gangs de rue, mercredi, à la suite d’une intervention des policiers de la Sûreté du Québec (SQ) de la MRC de Manicouagan.

Selon la SQ, l’enquête a été amorcée après que des décharges d’arme à feu aient été signalées en direction d’une résidence de la municipalité. Personne n’a été blessé lors de l’événement.

Peu d’informations avaient d’abord été transmises aux policiers, si ce n’est la description d’un véhicule suspect aperçu par des témoins.

Vers 19 h mercredi, les policiers ont retracé ce véhicule stationné dans l’entrée d’une résidence de la rue Beaudin, également à Chute-aux-Outardes.

Peu de temps après, quatre individus sont sortis de la résidence et ont pris place dans le véhicule. Les policiers ont alors procédé à leur interception et à leur arrestation. La SQ confirme que les quatre individus sont reliés aux gangs de rue. 

Les suspects, âgés de 23, 20, 18 et 16 ans, ont été rencontrés par les enquêteurs de la Sûreté du Québec. Ils doivent comparaître cet après-midi au palais de justice de Baie-Comeau.

Anne-Sophie Paquet-T.

Active dans les médias depuis 12 ans, Anne-Sophie Paquet-T a œuvré à la radio et à la télévision comme animatrice, chroniqueuse et reporter terrain. Journaliste... Lire la suite

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