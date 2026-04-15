Les Astérides de Sept-Îles excellent à Drummondville

Le futur s’annonce prometteur pour le Club de natation artistique les Astérides de Sept-Îles. Plusieurs de ses jeunes du groupe 8-10 ans se sont illustrées au Championnat de qualification – Division B qui regroupait les clubs de Sept-Îles, Baie-Comeau, Saguenay, Roberval, Rimouski, Rivière-du-Loup, Québec, Trois-Rivières, Drummondville et Victoriaville.

La relève des Astérides, du volet régional, a cumulé pas moins de sept top 3 lors de la compétition des 10, 11 et 12 avril à Drummondville.

En figures, sur 43 participantes, on retrouve cinq filles du Club de natation artistique de Sept-Îles parmi les 10 premières, dont les positions 1, 2 et 3 occupées respectivement par Sophia Bourret, Eva Audette et Aisha Ouedraogo. Les deux autres sont Camille Samson, 6e, et Delphine Gravel, 7e.

Ces cinq nageuses, en compagnie de Laurie Blanchette et Evelyne Dubé, ont décroché la première place en équipe.

Quant à Eva Dasilva, Justine Paradis, Béatrice Canuel, Béatrice Dupuis, Summer Tanguay, Olivia Perron et Elisabeth Poulin, elles se sont classées en sixième position.

En duo, il n’y avait que des Astérides dans le volet régional. Eva Audette et Aisha Ouedraogo ont terminé premières, Camille Samson et Sophia Bourret deuxièmes et Delphine Gravel et Evelyne Dubé troisièmes.

Chez les nageuses du niveau provincial, grâce aux fruits de leurs performances à Drummondville, la saison se poursuivra jusqu’au Championnat provincial, à Saint-Eustache pour les 13 ans et plus, du 15 au 18 mai et, pour les 11-12 ans, à Terrebonne, du 29 au 31 mai.

Chez les 11-12 ans, on parle des Astérides Emmy Ringuette, Emy Bourgault, Éloïse Hogan, Lily Ann Gilmore-Clavet, Florianne Michel-Tremblay, Léa-Jade Noël, Adèle Rémy et Roseline Bouchard.

Pour les 13 ans et plus, ce sera le cas, en solo, pour Coraly Guérin et Ève Lachapelle ainsi qu’Emy Bourgault et Éloïse Hogan et Rose Couture avec Annabelle Bouchard en duo.

En équipe, les Astérides qualifiées sont Rose Couture, Annabelle Bouchard, Ève Lachapelle, Coraly Guerin, Elian Dion, Sarah Proulx, Kym Arsenault, Magaly Ringuette, Clara Perron et Emma Audette.

Une coach fière

Entraîneure en chef du Club de natation artistique de Sept-Îles, et qui dirige aussi les 8-10 ans, Sarah-Ève Levasseur ne s’attendait pas à autant de la part de ses jeunes.

Après une dernière place l’an dernier, « cette année, on y retournait en se disant qu’on avait plus d’expérience et au final on finit sur la plus haute marche (du podium) », se réjouit-elle.

« Il y avait beaucoup de plaisir et de joie lors de cette fin de semaine haute en émotions. Les filles peuvent être fières d’elles », a-t-elle dit.

Elle s’attend à une progression aussi intéressante pour les plus jeunes qui composent l’autre équipe.

Sarah-Ève Levasseur pense que c’est le fait que les filles soient déterminées qui explique ces succès.

« La passion est vraiment là », a-t-elle mentionné. Ça s’est ressenti lors de la compétition à Drummondville alors que les plus vieilles (13 ans et plus) encourageaient les plus jeunes. « C’était beau à voir »

Elle mentionne également que le bassin de jeunes est grandissant. Elles sont 17 dans le groupe des 8-10 ans.

« Le futur est positif. J’ai déjà hâte à la suite », a souligné l’entraîneure-chef

Elle indique que la natation artistique est devenue plus technique, avec des éléments obligatoires, se rapprochant ainsi du patinage artistique.

Elle salue aussi l’implication des parents « qui nous donne un bon coup de pouce ».

La saison du Club les Astérides se terminera avec son gala, le 23 mai, à la piscine de l’école Jean-du-Nord, à 13 h et à 15 h.