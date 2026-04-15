Le Bella Desgagnés a subi un autre bris mécanique

Pour la deuxième fois en moins d’une semaine, le Bella Desgagnés a subi un bris mécanique.

Par voie de communiqué, Relais Nordik indique que l’incident s’est produit à Port-Menier, mercredi matin, mais ne précise pas la nature du bris mécanique.

Le navire fait donc demi-tour vers Sept-Îles pour que des réparations soient effectuées. C’est à Sept-Îles que se trouvent le plus facilement les équipements spécialisés et les ressources techniques nécessaires aux réparations, affirme l’entreprise responsable d’assurer la desserte maritime de l’île d’Anticosti et de la Basse-Côte-Nord.

Relais Nordik indique prendre les moyens nécessaires afin de limiter les répercussions sur les opérations et de rétablir le service dans les meilleurs délais.

Il s’agit de la deuxième fois depuis le début de la saison 2026-2027, en avril, que les opérations du Bella Desgagnés sont affectées par un bris mécanique. La semaine dernière, un bris de grue était survenu.