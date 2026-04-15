Le Bella Desgagnés a subi un autre bris mécanique

Par Vincent Rioux-Berrouard 4:08 PM - 15 avril 2026
Temps de lecture :

Le Bella Desgagnés à Anticosti. Un bris est survenu mercredi matin au quai de Port-Menier. Photo Emelie Bernier

Pour la deuxième fois en moins d’une semaine, le Bella Desgagnés a subi un bris mécanique.

Par voie de communiqué, Relais Nordik indique que l’incident s’est produit à Port-Menier, mercredi matin, mais ne précise pas la nature du bris mécanique. 

Le navire fait donc demi-tour vers Sept-Îles pour que des réparations soient effectuées. C’est à Sept-Îles que se trouvent le plus facilement les équipements spécialisés et les ressources techniques nécessaires aux réparations, affirme l’entreprise responsable d’assurer la desserte maritime de l’île d’Anticosti et de la Basse-Côte-Nord.

Relais Nordik indique prendre les moyens nécessaires afin de limiter les répercussions sur les opérations et de rétablir le service dans les meilleurs délais.

Il s’agit de la deuxième fois depuis le début de la saison 2026-2027, en avril, que les opérations du Bella Desgagnés sont affectées par un bris mécanique. La semaine dernière, un bris de grue était survenu.

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité Environnement

Doit-on craindre les déchets radioactifs à Sept-Îles ?

Actualité Sport

Les Astérides de Sept-Îles excellent à Drummondville

Actualité Économie

Traverse Rimouski-Forestville : le financement toujours attendu

Emplois vedettes

Conseiller·ère en solutions médias

Consulter l'offre

Direction générale

Région de la Biosphère de Charlevoix
Charlevoix
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité Environnement

Doit-on craindre les déchets radioactifs à Sept-Îles ?

Consulter la nouvelle
Actualité Sport

Les Astérides de Sept-Îles excellent à Drummondville

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 15 avril 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord