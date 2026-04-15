La municipalité de Natashquan amorce sa séparation avec la communauté innue de Nutashkuan

Par Olivier Ménard-Logier 8:00 AM - 15 avril 2026
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La municipalité de Natashquan se séparera de la communauté innue de Nutashkuan. Photo courtoisie

La municipalité de Natashquan a entamé des démarches, afin de retirer la communauté innue de Nutashkuan des limites de son territoire. Cette initiative vise à accorder davantage d’autonomie aux deux communautés, tout en assurant une meilleure représentation des citoyens de Natashquan.

Selon le maire de Natashquan, Richard Beaudry, cette décision fait suite à certaines tensions liées à la représentation municipale.

« Monsieur Henri Wapistan a été élu comme maire ici, grâce à des votes de la communauté innue de Nutashkuan. Les résidents payeurs de taxes de Natashquan n’ont pas aimé la situation », a-t-il fait valoir, en entrevue téléphonique.

Une décision bien accueillie

Malgré le contexte, le maire soutient que les relations entre les deux communautés demeurent positives.

« Le conseil de bande de Nutashkuan est passé ici à mon bureau, à la Municipalité, me saluant et me mentionnant leur réjouissement de mon élection », dit-il.

Il assure qu’à la fois à l’interne et à l’externe, le projet de séparation reçoit un accueil favorable de l’ensemble des parties concernées.

Les prochaines étapes

Le processus administratif suit actuellement son cours. Une fois les documents complétés, le dossier devra être soumis aux autorités compétentes.

M. Beaudry explique que le projet devra être approuvé par le ministère des Affaires autochtones, avant d’être transmis au ministère des Affaires municipales du Québec.

« On sera rendu à la signature officielle prochainement », affirme-t-il.

Des projets pour l’avenir

Parallèlement à cette démarche, plusieurs projets d’envergure sont prévus sur le territoire de Natashquan. Le maire mentionne notamment la construction d’un havre de pêche, dont les travaux doivent débuter en mai 2026, la réfection de la piste d’atterrissage, ainsi que la reconstruction complète de l’intérieur de l’aérogare.

« On a un dialogue très convivial [entre les deux communautés], depuis les élections », dit-il.

Des discussions sont également en cours, afin de permettre aux résidents de Natashquan de bénéficier d’un accès privilégié à la rivière à saumon.

« Les résidents de Natashquan vont avoir accès à la rivière à saumon la Grande-Natashquan pour un prix très modique », fait savoir M. Beaudry. 

Le chef de la communauté innue de Nutashkuan, Réal Tettaut, n’a pas donné suite à nos demandes d’entrevue. 

Un nouveau maire à Natashquan

Lettre d’opinion – Iniquité électorale à Natashquan

Olivier Ménard-Logier

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