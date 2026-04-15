Énergie solaire : sept projets proposés sur la Côte-Nord

Par Johannie Gaudreault 8:14 AM - 15 avril 2026
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Sept projets de parc solaire ont été déposés sur la Côte-Nord dans le premier appel d’offres d’Hydro-Québec. Photo Pixabay

La Côte-Nord tire son épingle du jeu dans le premier appel d’offres d’Hydro-Québec visant le développement de l’énergie solaire, avec sept projets totalisant plusieurs dizaines de mégawatts répartis entre Sept-Îles, Baie-Comeau, la Minganie et la Haute-Côte-Nord.

À Sept-Îles, deux projets ont été déposés, dont un parc de 18,5 MW porté par Développement Éolectric en partenariat avec la Ville de Sept-Îles et Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam, ainsi qu’un second projet de 4,74 MW impliquant notamment des partenaires autochtones.

Du côté de la Minganie, une centrale solaire de 4 MW est proposée à Aguanish, en collaboration avec le Conseil de la Première Nation des Innus de Nutashkuan.

Sur la Haute-Côte-Nord, un parc solaire de 15 MW est envisagé par Innergex aux Bergeronnes et aux Escoumins, en partenariat avec la Première Nation des Innus Essipit.

À Baie-Comeau, trois projets distincts (BC1, BC2 et BC3) totalisent plus de 30 MW de puissance projetée, confirmant l’intérêt marqué pour le développement solaire dans la Manicouagan.

À l’échelle provinciale, Hydro-Québec a reçu 60 soumissions représentant une puissance totale de 481 MW, dépassant largement la cible maximale de 300 MW fixée dans l’appel d’offres lancé en mai 2025.

Les projets retenus devront être d’une capacité maximale de 25 MW chacun et être raccordés au réseau d’ici 2029.

« Les 60 soumissions présentées totalisent 481 MW répartis dans 14 régions administratives du Québec », confirme la société d’État par voie de communiqué.

Environ 40 % des projets incluent la participation d’une collectivité locale ou d’une communauté autochtone, un critère valorisé dans le processus de sélection. Hydro-Québec analysera les propositions au cours des prochains mois « notamment sur la base de leur compétitivité », avant d’annoncer les projets retenus au premier trimestre de 2027.

Les promoteurs sélectionnés devront ensuite obtenir les autorisations nécessaires, avec une mise en service prévue au plus tard le 1er décembre 2029.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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