Élection dans le district du Vieux-Quai : les candidats précisent leurs priorités

Il y a deux candidats qui tenteront de devenir conseiller du district du Vieux-Quai à Sept-Îles dans le cadre de l’élection partielle qui aura lieu le 26 avril. Le Nord-Côtier a réalisé une entrevue avec les deux aspirants pour connaître leurs priorités et les raisons qui ont fait qu’ils ont décidé de se lancer en politique municipale.

Patrick Hudon

Pour une troisième fois, Patrick Hudon tente de devenir membre du conseil municipal de Sept-Îles. Cette fois-ci, ce n’est pas la mairie qu’il vise, mais le bien poste de conseiller du district du Vieux-Quai.

À la suite de la démission du conseiller Guy Berthe, Patrick Hudon indique avoir été interpellé par plusieurs citoyens qui l’ont encouragé à déposer sa candidature. Il a donc décidé de replonger dans l’aventure politique.

Cette décision peut paraître surprenante étant donné qu’à la suite de sa défaite à la mairie, il avait annoncé sur les réseaux sociaux qu’il ne comptait pas se représenter lors de la prochaine élection en 2029. Le principal intéressé indique qu’après la dernière campagne, il n’était pas prêt à s’engager pour une potentielle candidature dans quatre ans.

« À ce moment-là, je n’étais pas prêt à m’engager parce que je ne sais pas où va m’amener la vie dans quatre ans. Toutefois, comme un poste s’est ouvert après un si court laps de temps [après l’élection en novembre], que j’aime ma ville et que les gens m’en parlaient, j’ai décidé de le faire », dit-il.

Comme son adversaire dans cette course, Patrick Lelièvre, M.Hudon n’est pas résident du secteur du Vieux-Quai. Selon lui, ce fait ne l’empêchera pas d’être un bon conseiller pour le district. Il affirme avoir un sentiment d’appartenance pour ce secteur qu’il fréquente régulièrement.

« Il y a d’autres conseillers par le passé ou même actuels qui ne résident pas dans leur quartier et je suis sûr qu’ils font un bon travail pour représenter les citoyens », dit-il. « L’important, c’est de s’impliquer en politique et je ne pense pas que cela soit une note [négative] contre moi ou Patrick Lelièvre de ne pas résider dans le secteur. Je pense que c’est bon qu’on ait deux personnes qui soient prêtes à représenter les citoyens. »

M.Hudon affirme avoir rencontré et discuté avec plusieurs membres du conseil actuel. Il croit donc pouvoir bien intégrer le conseil et collaborer avec les autres élus.

Ses priorités sont similaires à sa plateforme électorale à la mairie. On retrouve donc des enjeux tels que l’environnement, avoir une ville active et travailler sur le sentiment d’appartenance des citoyens à la municipalité.

Il souhaite aussi œuvrer à la revitalisation du district qui est un lieu de rassemblement pour les citoyens, notamment avec le parc du Vieux-Quai.

Patrick Lelièvre

Après une longue réflexion, Patrick Lelièvre a décidé de se lancer dans la course afin de devenir conseiller du district du Vieux-Quai, à Sept-Îles.

Il affirme avoir réfléchi sérieusement à ne pas se présenter, étant donné qu’une élection entraînera des coûts pour la municipalité. Toutefois, il indique que l’odieux ne doit pas être sur lui, mais plutôt sur le conseiller démissionnaire, Guy Berthe, qui est responsable du déclenchement de cette élection. Voulant servir la municipalité, il a donc finalement pris la décision de déposer sa candidature.

Il ne s’agit pas d’une première expérience en politique municipale pour Patrick Lelièvre. L’automne dernier, il avait tenté de devenir conseiller du district de Ferland, mais s’était incliné.

Il affirme vouloir travailler en collaboration avec le conseil municipal en place, afin de faire avancer les dossiers.

« Je pense avoir des idées pour aider la Ville, mais le plus important est que je ne veux pas aller à l’encontre du conseil municipal. Je veux travailler avec », dit M. Lelièvre.

Il poursuit en indiquant que les divisions au sein d’un conseil ne font que bloquer des projets, ce qui justifie sa volonté de collaborer avec les autres élus municipaux.

Patrick Lelièvre est camionneur artisan et également président pour la Côte-Nord pour l’Association nationale des camionneurs-artisans.

Le candidat affirme pouvoir apporter des idées pour améliorer la fluidité de la circulation dans la ville et il veut aussi améliorer les relations entre la municipalité et les entrepreneurs locaux.

Il souhaite être un allié des aînés. Le secteur compte plusieurs résidences pour personnes âgées et il veut être à l’écoute des retraités.

« Je n’ai pas de projet à leur promettre, mais je ne vais jamais aller à l’encontre d’un projet pour les personnes âgées », affirme Patrick Lelièvre.

Bien qu’il ne soit pas résident du secteur du Vieux-Quai, il affirme être au courant des enjeux. Il a d’ailleurs résidé dans le district pendant une dizaine d’années.

« Je comprends les problématiques », lance-t-il.

L’élection dans le district du Vieux-Quai se tiendra le 26 avril. Le vote par anticipation se déroulera le 19 avril.