Avez-vous un facteur ?

Les difficultés de Postes Canada à Sept-Îles causent de nombreux maux de tête, depuis plusieurs mois. Fermeture du bureau de poste de Gallix, heures d’ouverture réduites, courrier en retard et manque de facteurs sont au nombre des situations avec lesquelles doivent composer les clients de la société d’État.

Mardi après-midi vers 14 h, on pouvait apercevoir une immense file de clients qui attendaient patiemment au bureau principal de Postes Canada à Sept-Îles. Certains veulent récupérer un colis et d’autres, une dizaine environ, attendent pour vérifier s’ils ont reçu du courrier à leur adresse personnelle. C’est que depuis plusieurs mois, certains secteurs de la ville n’ont plus de facteurs. Le courrier de ces clients se retrouve au bureau de poste, où des piles de lettres attendent d’être récupérées par leurs propriétaires.

Depuis le mois de janvier, Roland Lapierre n’a plus de facteur dans son secteur résidentiel. Il doit se rendre au bureau de poste, pour vérifier s’il a du courrier. Pour lui, le principal irritant de la situation, c’est de se déplacer.

« J’ai 88 ans bien vite, puis j’en vois plusieurs des personnes âgées qui sont obligées de se déplacer », dit M. Lapierre.

Ces déplacements ne sont pas simples pour certains aînés qui une fois sur place, doivent attendre debout. La file s’étire parfois jusqu’à la porte. L’attente peut être longue.

« Aujourd’hui, oui [c’était long]. La semaine passée c’était moins pire, ça dépend de l’heure à laquelle tu viens. Ça faisait trois jours que c’était fermé [pour le congé de Pâques] », explique Roland Lapierre.

Malgré les inconvénients, les gens gardaient pour la plupart le sourire en ce mardi ensoleillé d’avril. Certains se saluaient et prenaient des nouvelles de leurs connaissances. D’autres rigolaient, lançant à la blague qu’il ne manquait plus qu’une machine à café pour agrémenter l’expérience.

Plusieurs clients à qui le Journal a parlé ont indiqué ne pas avoir été mis au courant que leur secteur était privé de facteur et qu’ils devaient dorénavant se rendre au bureau de poste pour obtenir leurs documents.

C’est le cas de Carole Dubé-Bond, sans facteur depuis septembre dernier.

« C’est le voisin qui nous a avisés. Il nous a demandé si nous avions reçu notre courrier. On lui a dit non. Il a dit va au bureau de poste, c’est le seul moyen pour avoir ton courrier », raconte Mme Dubé-Bond. « Le courrier, les factures c’est en retard, tout ce qu’on reçoit papier », ajoute-t-elle.

Par courriel, Postes Canada a indiqué que les résidents auraient été informés par l’entremise d’une lettre, ainsi que d’avis affichés au bureau de poste, qu’ils pouvaient récupérer leur courrier au comptoir du 701, boulevard Laure.

Sans bureau de poste depuis janvier

Nathalie Michaud, de Gallix, opère une petite entreprise de comptabilité de chez elle. Avant la fermeture du bureau de poste, en janvier, elle utilisait Postes Canada pour recevoir et transmettre des documents papier à ses clients. Les services de Postes Canada qui étaient offerts dans le village ont été transférés au bureau de Clarke City, situé à un peu plus de 16 km. Mme Michaud s’est tournée vers une autre entreprise pour le transport de ses documents.

« Parce que je n’ai pas de temps à perdre à aller à Clarke City et poster mes papiers. C’est trop loin pour faire ça », dit-elle. « Ça me coûte un petit peu plus cher, mais je n’ai pas de déplacement à faire. »

Nathalie Michaud est également la gérante de la COOP de Gallix. Depuis la fermeture du bureau de poste, elle et son équipe ont contacté Postes Canada, afin de pouvoir vendre des timbres à la COOP pour les gens du village.

« J’ai envoyé des courriels à Postes Canada et je n’ai pas eu de retour là-dessus (…) Ça serait le minimum que les résidents de Gallix puissent avoir », dit-elle.

Gallix possède une boîte aux lettres pour le dépôt des envois de courrier standard.

« Si on part du village de Gallix et qu’on se déplace au bureau de poste de Clarke City, c’est pas loin de 20 km, juste pour se rendre. Ce n’est pas tout le monde qui a des voitures non plus. C’est pour les clientèles plus âgées, que c’est moins évident de se déplacer. »

Postes Canada à Sept-Îles veut rassurer ses clients

Le service offert par Postes Canada à Sept-Îles comporte certaines lacunes depuis plusieurs mois. La société d’État tient à rassurer ses clients qu’elle déploie « tous les efforts nécessaires pour trouver des solutions durables qui permettront d’améliorer la qualité du service offert à la population ».

Depuis le mois de janvier, les résidents du secteur de Gallix n’ont plus accès à un bureau de poste dans leur village. Ils doivent se rendre au village voisin, Clarke City, situé à un peu plus de 16 km, afin de récupérer leurs colis ou autres envois ne pouvant être laissés dans une boîte aux lettres communautaire. À Sept-Îles, plusieurs secteurs n’ont plus de facteurs depuis des mois.

Rejoint par courriel, Geneviève Joly des relations publiques de Postes Canada écrit que la société d’État continue ses démarches pour pourvoir les postes vacants au sein de l’entreprise « mais le marché de l’emploi demeure extrêmement difficile. Il y a plusieurs postes à combler dans la région ».

Pour contrer le problème du manque de facteurs, Geneviève Joly explique qu’ils [les employés de Postes Canada] effectuent « une rotation des itinéraires, afin d’assurer la livraison au plus grand nombre de clients possible ».

« De plus, nous avons pris des dispositions spéciales pour livrer les cartes d’électeurs pour l’élection municipale partielle, la semaine dernière », dit Mme Joly.

Postes Canada rappelle que la clientèle qui attend des documents importants, ou qui désire tout simplement récupérer son courrier peut se présenter avec une pièce d’identité au bureau du 701 Boul Laure. Le courrier de quartier est aussi disponible à la clientèle qui se présente au comptoir postal.

Bureau de Postes Canada Sept-Îles Photo Vincent Rioux-Berrouard

Postes Canada à Sept-Îles veut rassurer ses clients

Le service offert par Postes Canada à Sept-Îles comporte certaines lacunes depuis plusieurs mois. La société d’État tient à rassurer ses clients qu’elle déploie “ tous les efforts nécessaires pour trouver des solutions durables qui permettront d’améliorer la qualité du service offert à la population ”.

Depuis le mois de janvier, les résidents du secteur de Gallix n’ont plus accès à un bureau de poste dans leur village. Ils doivent se rendre au village voisin, Clarke City, situé à un peu plus de 16 km, afin de récupérer leurs colis ou autres envois ne pouvant être laissés dans une boîte aux lettres communautaire. À Sept-Îles, plusieurs secteurs n’ont plus de facteurs depuis des mois.

Rejoint par courriel, Geneviève Joly des relations publiques de Postes Canada écrit que la société d’État continue ses démarches pour pourvoir les postes vacants au sein de l’entreprise “ mais le marché de l’emploi demeure extrêmement difficile. Il y a plusieurs postes à combler dans la région ”.

Pour contrer le problème du manque de facteurs, Geneviève Joly explique qu’ils [les employés de Postes Canada] effectuent “ une rotation des itinéraires, afin d’assurer la livraison au plus grand nombre de clients possible ”.

“ De plus, nous avons pris des dispositions spéciales pour livrer les cartes d’électeurs pour l’élection municipale partielle, la semaine dernière ”, dit Mme Joly.

Postes Canada rappelle que la clientèle qui attend des documents importants, ou qui désire tout simplement récupérer son courrier peut se présenter avec une pièce d’identité au bureau du 701 Boul Laure. Le courrier de quartier est aussi disponible à la clientèle qui se présente au comptoir postal.