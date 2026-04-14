Une nouvelle directrice générale à Havre-Saint-Pierre

Par Olivier Ménard-Logier 4:00 PM - 14 avril 2026
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La nouvelle directrice générale de Havre-Saint-Pierre, Mme Laura Mansbridge. Photo Olivier Ménard-Logier

La Municipalité de Havre-Saint-Pierre a annoncé la nomination de la successeure d’Olivier Lacelle au poste de directrice générale. Il s’agit de Laura Mansbridge, qui occupait auparavant les fonctions de directrice générale adjointe.

Mme Mansbridge est officiellement entrée en fonction le 30 mars. Elle affirme vouloir s’inscrire dans la continuité du travail amorcé par l’ancienne direction, tout en y apportant sa touche personnelle.

Elle explique avoir accepté ce poste en y voyant un nouveau défi professionnel.

« Il y a eu beaucoup de roulement à ce poste, au cours des dernières années, ce qui peut fragiliser une organisation. À ce stade de ma vie professionnelle, je crois pouvoir offrir une certaine stabilité et une continuité bénéfique, grâce à ma bonne connaissance de l’organisation et du milieu », affirme-t-elle.

Forte de son expérience à titre de directrice générale adjointe, elle estime être bien préparée pour assumer ses nouvelles responsabilités.

« Le fait d’avoir été en poste au sein de l’organisation rend la transition plus facile. Ma connaissance du milieu et des employés me permet de débuter ce nouveau poste avec confiance », relate-t-elle.

Une vision axée sur la stabilité

La nouvelle directrice générale souhaite miser sur une continuité stable des activités municipales. Elle indique que sa priorité sera d’accompagner le conseil municipal dans la réalisation de ses projets, en assurant une gestion rigoureuse et une communication efficace.

Elle souhaite également améliorer certains processus internes, afin d’optimiser les services offerts à la population.

Olivier Ménard-Logier

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