Après les bottes de l’espoir, les bottes de sécurité pour Josée Leblanc

Par Manuel Paradis 12:15 PM - 14 avril 2026
Temps de lecture :

Josée Leblanc d'Atikuss à l'État du fer. Photo Manuel Paradis

Après les bottes de l’espoir, Josée Leblanc se lance dans les bottes de sécurité avec comme objectif de rendre le pays plus autonome dans la production de cet outil de travail nécessaire à la sécurité de milliers de travailleurs. 

La femme d’affaires Josée Leblanc, de l’Hôtel-boutique Atikuss, est venue présenter son plus récent projet, des bottes de sécurité fabriquée au Québec, devant des centaines de représentants de l’industrie minière à la conférence l’État du fer à Québec.

« On sait que la Chine est le plus gros fournisseur de bottes de sécurité. Demain matin, si elle arrête l’approvisionnement, six mois après, il n’y a plus un travailleur ou une travailleuse qui a une paire de bottes de sécurité dans les pieds », s’inquiète Mme Leblanc, rencontrée quelques minutes après sa présentation.

Elle considère essentiel de se mettre au service d’une vision nationale et d’une chaîne d’approvisionnement sécurisée, 100 % québécoise et avec l’assemblage et la livraison en circuit court.

« As-tu pensé à toutes les minières, toutes les compagnies de construction ? Tout le monde porte des bottes de sécurité. Donc, on trouve que c’est super important ce qu’on est en train de faire. On a une mission. »

En 2025, Bastien Industries et Atikuss Canada ont mis en place un partenariat, afin de développer la première manufacture autochtone de bottes de sécurité certifiées CSA au Canada. Mashku, le nom de cette nouvelle entreprise, signifie devenir un ours. Le partenaire de Mme Leblanc, Jason Picard-Binet de Bastien Industrie, est de la nation Wendat.  

« Le clan de Jason, c’est l’ours. On a décidé de prendre le mot ours en Innu, pour que nos deux identités soient reflétées dans la compagnie », explique la femme d’affaires de Uashat mak Mani-utenam.

À court terme, l’entreprise confirme une production de 30 000 paires de bottes certifiées CSA par années, et vise une augmentation de celle-ci, à moyen terme, jusqu’à 70 000 paires. L’objectif de Mme Leblanc, en présentant la compagnie devant l’industrie minière, est d’inciter un changement dans les pratiques d’affaires. Elle souhaite mettre en place des relations b2b (business to business) et convaincre les grands donneurs d’ordre d’acheter des bottes en grandes quantités pour leurs employés. Selon elle, pour rester compétitive, la production de bottes au Canada nécessite de réinventer les canaux de distribution.  

« Quand j’ai fondé Atikuss, j’ai commencé avec la mission de sauver le mocassin. Et c’est ce que j’ai fait. À travers la botte de l’espoir, j’ai contribué à sauvegarder cette technique-là. Puis là, aujourd’hui, je me retrouve dans la même situation. J’ai comme l’impression de recommencer, mais dans la botte de sécurité. Ça me motive, ça me passionne. »

Manuel Paradis

Manuel Paradis est basé à Sept-Îles, où il couvre l’actualité et les enjeux économiques de la Côte-Nord. Titulaire d'une maîtrise en économique de l'Université Laval... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Actualité Santé Société

Une premier party silencieux sur la Côte-Nord

Actualité Économie

Champion Iron conclut la transaction d’achat de Rana Gruber

Actualité Environnement

Grand prix de bénévolat pour Jean-Philippe Gauvin de la ZEC Matimek

Emplois vedettes

Conseiller·ère en solutions médias

Consulter l'offre

Direction générale

Région de la Biosphère de Charlevoix
Charlevoix
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité Santé Société

Une premier party silencieux sur la Côte-Nord

Consulter la nouvelle
Actualité Économie

Champion Iron conclut la transaction d’achat de Rana Gruber

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 15 avril 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord