Sept-Îles veut contrer le vandalisme au parc Bruno-Pauletto

Face à des actes de vandalisme, la Ville de Sept-Îles a fait le choix d’investir afin de protéger ses infrastructures sportives au parc Bruno-Pauletto.

Les terrains de tennis et de pickleball à cet endroit sont aux prises avec une problématique, selon le maire de Sept-Îles, Benoit Méthot. C’est qu’il y a des individus qui se rendent en bicyclette sur les surfaces ce qui entraîne des dommages.

« Dans le but de protéger les terrains, on va installer des tourniquets pour que les gens puissent avoir accès aux terrains, mais qu’ils ne puissent pas entrer avec une bicyclette ou un autre appareil quelconque », dit le maire.

La Ville a approuvé l’achat de tourniquets de sécurité lors de la séance du conseil du 13 avril. Le coût est de 26 200 $.

Le parc Bruno-Pauletto compte 4 terrains de tennis et 4 terrains de pickleball. Ces nouveaux terrains ont été aménagés en 2023 pour la somme de 1,9 M$.

Selon le maire, l’installation de tourniquets de sécurité pourrait devenir la norme dans le futur afin de protéger les terrains qui viennent d’être aménagés.

Dans les dernières années, certains parcs de la Ville de Sept-Îles avaient été touchés par du vandalisme comme le parc des Générations et le parc Bruno-Pauletto. Face à ce phénomène, l’idée d’installer des caméras avait été soulevée. Cette possibilité est encore envisagée par la municipalité, a révélé le maire. Le service des parcs et espaces verts étudie présentement cette possibilité.

« C’est encore à l’étude la façon d’assurer la sécurité et la surveillance [des parcs] », dit-il.