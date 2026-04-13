Secondaire en spectacle : la relève artistique de la Côte-Nord s’illustre à Forestville

La relève artistique de la Côte-Nord a livré une prestation remarquée les 10 et 11 avril à Forestville, alors que plus de 80 participants issus de neuf écoles secondaires ont pris part aux finales régionales de Secondaire en spectacle.

Devant un public conquis, les jeunes ont démontré l’ampleur de leur talent, dans un événement qui a également mis en lumière l’implication de nombreux élèves œuvrant en coulisses.

« L’événement a permis à de nombreux jeunes artistes de monter sur scène et de démontrer l’étendue de leur talent devant un public conquis, mais également à des jeunes animateurs, maîtres de cérémonie, techniciens, journalistes et organisateurs qui ont tous mis l’épaule à la roue pour faire de ces finales une réussite », précise Loisir et sport Côte-Nord par voie de communiqué.

Au terme de cette grande célébration des arts de la scène, un total de 7 850 $ en bourses a été remis par la Fondation Loisir Côte-Nord afin d’encourager la relève artistique.

Les lauréats auront également l’occasion de représenter la région lors du Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle, qui se tiendra à Sept-Îles et Uashat mak Mani-Utenam du 28 au 31 mai.

Le premier prix, assorti d’une bourse de 1 500 $, a été décerné à Jérémy Dumais, de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles, pour sa création totale Sentinelle.

La deuxième place, accompagnée d’une bourse de 1 250 $, est revenue à Danela Carvajal Avila, de l’école Monseigneur-Labrie de Havre-Saint-Pierre, pour son interprétation de Où va la jeune hindoue, tirée de l’opéra Lakmé.

Le deuxième rang est revenu à Danela Carvajal Avila, de l’école Monseigneur-Labrie de Havre-Saint-Pierre. Elle pose avec Philippe LeBreux, directeur général de Loisir et Sport Côte-Nord. Photo Raphaëlle D. Sirois

En troisième position, Benjamin Pinette, de l’école Manikanetish à Uashat, a reçu 1 000 $ pour sa création totale Réalité autochtone.

Benjamin Pinette, de l’école Manikanetish à Uashat, complète la dernière marche du podium. Il pose avec Mélissa Lavallée, membre du jury. Photo Raphaëlle D. Sirois

Le quatrième prix, d’une valeur de 700 $, a été remis à Nicolas Schottey, de la polyvalente des Berges aux Bergeronnes, pour son interprétation de L’Étrange Noël de monsieur Jack, une pièce associée à l’univers musical de Danny Elfman.

Nicolas Schottey, de la polyvalente des Berges aux Bergeronnes, a obtenu la 4e position. Il est en compagnie de Anne-Sophie Paquet-T., membre du jury. Photo Raphaëlle D. Sirois

Fabrice Charest, de la polyvalente des Rivières à Forestville, a obtenu la cinquième place et une bourse de 600 $ pour sa création totale Quand j’y pense.

Fabrice Charest de la polyvalente des Rivières de Forestville est arrivé à la 5e position. Le voici en compagnie de Marjolaine Hervieux, membre du jury. Photo Raphaëlle D. Sirois

Le sixième prix, accompagné de 500 $, a été attribué à Félix Pelletier, de l’école secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau, pour son interprétation de Belzébuth du groupe Les Colocs.

Félix Pelletier, de l’école secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau, a remporté la 6e place. Il est accompagné de Sylvie Hovington, membre du jury. Photo Raphaëlle D. Sirois

Du côté de l’animation, le prix de 500 $ a été remis à Élisabeth Lajoie, Danahé Landry, Lauralie Lavoie et Maxime Moreau, de l’école secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau. Le prix du maître de cérémonie, d’une valeur de 350 $, a été décerné à Maygane Anctil, de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles.

Parmi les autres distinctions, le coup de cœur du jury, assorti de 350 $, a été attribué au groupe Advent, composé de Charly Blais, Adam Blais, Maxim Brassard, Alexia Brodeur et Zachary Pilote, de la polyvalente des Baies de Baie-Comeau, grâce à l’interprétation de Oh mon chéri d’Anick Jean.

Le coup de cœur des jeunes, également doté de 350 $, a été remis à Léa Blouin, de l’école secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau, pour son implication à titre de jeune technicienne, soulignant ainsi l’importance du travail en coulisses.

Enfin, le prix du Camp de la chanson de Petite-Vallée, d’une valeur de 750 $, a été décerné à Joon Fabroni, de l’école Saint-Joseph de l’Île d’Anticosti, reconnu pour son potentiel artistique et invité à poursuivre son développement dans un contexte de formation spécialisée.

En marge des spectacles, les participants ont pu enrichir leur expérience grâce à deux formations artistiques. Une première, consacrée à l’écriture rap avec Alexandre Desrosiers, alias Piket, a permis aux jeunes d’explorer les techniques d’écriture, le rythme et l’expression personnelle à travers les mots.

Une seconde formation, en danse percussive avec Fannie Gagnon, a initié les participants à différents styles, dont la gigue et le gumboot, dans une approche à la fois dynamique et rythmée.

Les jeunes ont d’ailleurs eu l’occasion de présenter une chanson écrite lors de l’atelier de rap, interprétée par l’artiste invité pendant le spectacle de délibération, ajoutant une touche collaborative à l’événement.

Les finales régionales ont réuni des participants provenant de plusieurs établissements de la Côte-Nord, dont des écoles de Baie-Comeau, Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre, Forestville, Les Bergeronnes, Uashat, l’Île d’Anticosti et Blanc-Sablon.