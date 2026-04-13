Mobilisation devant le bureau du député Montigny : une nouvelle roche pour un 9e féminicide 

Par Karianne Nepton-Philippe 1:58 PM - 13 avril 2026
Temps de lecture :

Une mobilisation du mouvement nord-côtier « Non aux féminicides » s'est tenue devant le bureau du député Yves Montigny, le 13 avril à Baie-Comeau. Photo Karianne Nepton-Philippe

« C’est important pour les femmes de la Côte-Nord d’être solidaires envers toutes les femmes au Québec », lance Mélissa Dufour, une des porte-parole du mouvement nord-côtier Non aux féminides, alors qu’elle dépose une nouvelle roche devant le bureau du député Montigny, représentant le 9e féminicide de l’année.

Chaque lundi suivant un féminicide au Québec, les organismes pour femmes de la Côte-Nord se donnent désormais rendez-vous devant le bureau du député de René-Lévesque, Yves Montigny, à Baie-Comeau. 

Elles y déposent des roches avec le nom de chaque victime depuis le début de 2026. 

« Chaque féminicide est une tragédie collective. Depuis le début de l’année au Québec, nous comptons déjà neuf femmes tuées, neuf vies fauchées », déclare Mme Dufour, qui est intervenante à la Maison des femmes de Baie-Comeau. 

Alors que huit de ces neuf féminicides ont eu lieu dans un contexte conjugal, le message est clair pour les représentantes de ces organismes. Le système actuel échoue à protéger les plus vulnérables, soutient l’intervenante. 

« Depuis la pandémie, c’est quelque chose qui prend beaucoup de place. C’est malheureusement une tragédie qui n’arrête pas. Nous sommes à court de moyens et avons besoin d’une implication du milieu de la santé ainsi que dans les écoles », indique-t-elle. 

Devant le bureau d’Yves Montigny le 13 avril, une dizaine de représentantes du mouvement lance un cri du coeur avec le dépôt symbolique des roches. « Les pierres qu’on dépose représentent le fardeau que portent les familles », précise Mélissa Dufour. 

À titre de représentant de René-Lévesque, Yves Montigny est appelé par celles-ci de porter le sentiment d’urgence à l’Assemblée nationale. De plus, les femmes exigent du gouvernement des décisions plus importantes, sans attendre le prochain budget qui, selon elles, ne consacre pas assez aux ressources venant en aide aux femmes qui en ont besoin. 

Notons que M. Montigny n’était pas présent à son bureau au moment où la mobilisation s’est tenue. 

Mélissa Dufour (manteau jaune) est accompagnée de représentantes du mouvement « Non aux féminicides » devant le bureau du député Yves Montigny. Photo Karianne Nepton-Philippe

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité Politique

Kateri Champagne Jourdain se réjouit de la victoire de Christine Fréchette

Actualité Culturel

Secondaire en spectacle : la relève artistique de la Côte-Nord s’illustre à Forestville

Actualité Culturel

Culture Côte-Nord sélectionne 28 finalistes pour ses Prix d’Excellence 2026

Emplois vedettes

Direction générale

Région de la Biosphère de Charlevoix
Charlevoix
Consulter l'offre

Conseiller·ère en solutions médias

Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité Politique

Kateri Champagne Jourdain se réjouit de la victoire de Christine Fréchette

Consulter la nouvelle
Actualité Culturel

Secondaire en spectacle : la relève artistique de la Côte-Nord s’illustre à Forestville

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 08 avril 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord