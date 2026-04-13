L’École de danse Christine Bourque de Sept-Îles brille à Hit The Floor

Par Sylvain Turcotte 7:32 PM - 13 avril 2026
Temps de lecture :

Spice, une des troupes de l'École de danse Christine Bourque à avoir brillé à Hit The Floor. Photo courtoisie

Les semaines se suivent et se ressemblent pour l’École de danse Christine Bourque (ECB) de Sept-Îles. Après avoir brûlé les planches au Championnat canadien de hip hop et à la compétition future à Boucherville, elle a remis ça à Hit The Floor à Saint-Hyacinthe. 

Même si la compétition est de plus en plus relevée à Hit The Floor, les danseuses et danseurs de l’ECB s’imposent encore autant avec des premières places et des mentions spéciales à leur palmarès.

” C’était immense comme Hit The Floor cette année. Toujours plus de monde, plus de calibre, de plus grosses catégories. La compétition devient de plus en plus difficile “, de mentionner Christine Bourque.

Elle se dit très heureuse de voir ses troupes réussir à se démarquer dans un événement aussi gros avec 1 800 numéros pour la compétition présentée du 9 au 12 avril à Saint-Hyacinthe. 

” Je ne peux être plus fière des résultats obtenus! C’était encore une fois une fin de semaine mémorable! La ECB Family repart fière et avec de beaux souvenirs “, renchériti-elle.

Qualifiée pour les Championnats mondiaux de hip hop qui auront lieu à Phoenix cet été, grâce à leur performance réalisé à Boucherville une semaine plus tôt, la troupe The Young Pack a remis ça à Saint-Hyacinthe. Une première place, une mention Hit of the day et une mention spéciale de première place au général.

Blackout, Miss Sophie, Fire Crackers, Rockin’Ladies, Sweet & Sour et Spice revendiquent aussi des premières positions à Hit The Floor.

La population nord-côtière qui veut voir le talent des troupes de l’École de danse Christine Bourque est conviée au spectacle annuel des 25 et 26 avril à la Salle Jean-Marc Dion. Les représentation du samedi soir et du dimanche soir affichent déjà ” complet “. Une supplémentaire a été ajoutée le dimanche après-midi.

Résultats de l’ECB à Hit The Floor 2026 – Saint-Hyacinthe
The Young Pack: 1re place + Mention Hit of the day + Mention spéciale 1re place overall
Fire Crackers: 1re place + 2 Mentions Hit of the day + Parution au top 10 + Mention spéciale 2e place overall
Miss Sophie : 1re place + 3 Mentions Hit of the day + Mention spéciale 1re place overall 
Spice: 1re place + 3 mentions Hit of the day + Mention spéciale 1re place overall
Blackout: 1re place + Mention Hit of the day + Parution au top 10 overall 
Rockin’Ladies: 1re place + 2 Mentions Hit of the day 
Sweet & Sour: 1re place 
2000 Crew: 2e place  
Madam: 3e place 
Stylish: 3e place
The Fresh Pack : 3e place    
M-Pack: 4e place + Mention Hit of the day 
Prime: 4e place 
Smash: 4e place 

Sylvain Turcotte

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité Sport

Après les filles, le tour des gars à la Coupe Chevrolet 

Actualité Sport

Championnats provinciaux : le meilleur classement aux volleyeurs du Husky de Jean-du-Nord/Manikoutai

Actualité Société

Mobilisation devant le bureau du député Montigny : une nouvelle roche pour un 9e féminicide 

Emplois vedettes

Direction générale

Région de la Biosphère de Charlevoix
Charlevoix
Consulter l'offre

Conseiller·ère en solutions médias

Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité Sport

Après les filles, le tour des gars à la Coupe Chevrolet 

Consulter la nouvelle
Actualité Sport

Championnats provinciaux : le meilleur classement aux volleyeurs du Husky de Jean-du-Nord/Manikoutai

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 08 avril 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord