L’École de danse Christine Bourque de Sept-Îles brille à Hit The Floor

Les semaines se suivent et se ressemblent pour l’École de danse Christine Bourque (ECB) de Sept-Îles. Après avoir brûlé les planches au Championnat canadien de hip hop et à la compétition future à Boucherville, elle a remis ça à Hit The Floor à Saint-Hyacinthe.

Même si la compétition est de plus en plus relevée à Hit The Floor, les danseuses et danseurs de l’ECB s’imposent encore autant avec des premières places et des mentions spéciales à leur palmarès.

” C’était immense comme Hit The Floor cette année. Toujours plus de monde, plus de calibre, de plus grosses catégories. La compétition devient de plus en plus difficile “, de mentionner Christine Bourque.

Elle se dit très heureuse de voir ses troupes réussir à se démarquer dans un événement aussi gros avec 1 800 numéros pour la compétition présentée du 9 au 12 avril à Saint-Hyacinthe.

” Je ne peux être plus fière des résultats obtenus! C’était encore une fois une fin de semaine mémorable! La ECB Family repart fière et avec de beaux souvenirs “, renchériti-elle.

Qualifiée pour les Championnats mondiaux de hip hop qui auront lieu à Phoenix cet été, grâce à leur performance réalisé à Boucherville une semaine plus tôt, la troupe The Young Pack a remis ça à Saint-Hyacinthe. Une première place, une mention Hit of the day et une mention spéciale de première place au général.

Blackout, Miss Sophie, Fire Crackers, Rockin’Ladies, Sweet & Sour et Spice revendiquent aussi des premières positions à Hit The Floor.

La population nord-côtière qui veut voir le talent des troupes de l’École de danse Christine Bourque est conviée au spectacle annuel des 25 et 26 avril à la Salle Jean-Marc Dion. Les représentation du samedi soir et du dimanche soir affichent déjà ” complet “. Une supplémentaire a été ajoutée le dimanche après-midi.

Résultats de l’ECB à Hit The Floor 2026 – Saint-Hyacinthe

The Young Pack: 1re place + Mention Hit of the day + Mention spéciale 1re place overall

Fire Crackers: 1re place + 2 Mentions Hit of the day + Parution au top 10 + Mention spéciale 2e place overall

Miss Sophie : 1re place + 3 Mentions Hit of the day + Mention spéciale 1re place overall

Spice: 1re place + 3 mentions Hit of the day + Mention spéciale 1re place overall

Blackout: 1re place + Mention Hit of the day + Parution au top 10 overall

Rockin’Ladies: 1re place + 2 Mentions Hit of the day

Sweet & Sour: 1re place

2000 Crew: 2e place

Madam: 3e place

Stylish: 3e place

The Fresh Pack : 3e place

M-Pack: 4e place + Mention Hit of the day

Prime: 4e place

Smash: 4e place