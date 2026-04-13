Côte-Nord : les inscriptions sont lancées pour le Colloque SST

Les inscriptions sont lancées pour la 19e édition du Colloque santé et sécurité du travail, qui se tiendra le 3 juin à Baie-Comeau avec une programmation renouvelée et des invités de marque.

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), en partenariat avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, invite les employeurs et les travailleurs à participer au 19e Colloque santé et sécurité du travail de la Côte-Nord.

L’événement se déroulera le 3 juin au stade Médard-Soucy ainsi qu’au Cégep de Baie-Comeau.

Placée sous le thème « La santé et la sécurité du travail, un engagement au quotidien », cette édition proposera une programmation renouvelée, avec trois conférences et un témoignage inspirant présentés au stade.

Deux autres conférences, destinées à des clientèles plus ciblées, sont également prévues en matinée et en après-midi.

Les participants auront accès à une série d’activités visant à favoriser le partage de bonnes pratiques et l’innovation en matière de prévention.

Parmi les moments forts annoncés : la conférence d’ouverture de Hugo Girard, un clin d’œil aux Grands Prix de la CNESST, ainsi que la présentation d’initiatives innovantes d’entreprises nord-côtières.

Un salon d’exposants permettra également de découvrir divers produits et services liés à la santé et à la sécurité du travail, en plus de favoriser les échanges entre les acteurs du milieu. Des prix de présence seront aussi tirés tout au long de la journée.

Inscriptions en cours

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire dès maintenant en ligne, et ce, jusqu’au 8 mai. Un tarif préférentiel de 100 $ est offert jusqu’au 1er mai, après quoi le coût passera à 120 $, taxes et frais en sus.

Dans un contexte où les enjeux de santé et de sécurité demeurent centraux, les organisateurs rappellent que « cet événement constitue une occasion privilégiée de s’outiller afin d’agir concrètement en prévention ». Ils ajoutent que « plus que jamais, la santé et la sécurité du travail doivent faire partie du quotidien des employeurs, des travailleuses et des travailleurs ».

En participant à ce colloque, les acteurs du milieu contribuent, selon la CNESST, à l’instauration d’une culture de prévention durable dans notre région.