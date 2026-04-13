Championnats provinciaux : le meilleur classement aux volleyeurs du Husky de Jean-du-Nord/Manikoutai

Par Sylvain Turcotte 3:05 PM - 13 avril 2026
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Le Husky de l'école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles, de la catégorie juvénile masculin, septième au Championnat provincial du RSEQ. Photo courtoisie

Des sept équipes de volleyball de la Côte-Nord qui prenaient part aux Championnats provinciaux du RSEQ en fin de semaine, la meilleure position au classement est celle du Husky de Manikoutai dans le juvénile masculin. 

La formation de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai a terminé en septième place sur seize équipes pour le rendez-vous qui se déroulait à Sept-Îles et Uashat.

L’autre club nord-côtier pour cette catégorie, celui de l’école Olamen de La Romaine, a pris le quatorzième rang.

Toujours du côté masculin, le Husky s’est classé 12e dans le benjamin à Trois-Rivières et 13e dans le cadet à Rimouski.

Chez les filles, ce sont trois formations du Balbuzard de l’école Monseigneur-Labrie de Havre-Saint-Pierre qui prenaient part aux Championnats provinciaux.

Les benjamines ont fini en dixième place (à Jonquière), les cadettes au quatorzième rang (à Rimouski) et les juvéniles en quinzième position (à Chicoutimi). 

Sylvain Turcotte

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