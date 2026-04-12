Pont sur le Saguenay : la Coalition Union 138 demande plus que des intentions à la nouvelle première ministre

La Coalition Union 138 n’a pas attendu très longtemps après l’élection de Christine Fréchette comme nouvelle première ministre du Québec pour faire ses demandes en lien avec la construction d’un pont sur le Saguenay.

L’organisation a demandé à la cheffe de la CAQ d’aller plus loin qu’une prise de position en faveur du projet.

« Aujourd’hui, le Québec a une nouvelle première ministre, Christine Fréchette. Sur le projet du pont, sa position est claire, mais insuffisante », écrit la Coalition sur les réseaux sociaux, moins de deux heures après l’annonce de l’élection de la nouvelle première ministre.

Elle rappelle également la réponse de l’élue face au projet du pont qui relierait la Côte-Nord au reste du Québec. Mme Fréchette a dit : « Quand les conditions le permettront, ce projet de pont au-dessus du Saguenay pourra progresser à meilleur rythme. »

La Coalition Union 138 demande à Christine Fréchette de « passer à l’action ». « La Côte-Nord mérite plus de que des intentions. On veut avancer. On veut un pont. Maintenant », martèle-t-elle.

Rappelons que Christine Fréchette a remporté la course à la chefferie de la CAQ le 12 avril à la suite de la démission de François Legault.