L’une des seules pièces de musique classique en innu-aimun

Le spectacle Requiem de guérison composé par Alexis Vollant et interprété par l’Orchestre symphonique de la Côte-Nord (OSCN) ainsi que la chanteuse Élisabeth St-Gelais, partira en tournée dans la région, au début du mois de mai. C’est un projet que le chef d’orchestre de l’OSCN, Benoit Gauthier, affectionne particulièrement.

La pièce, à la fois composée en français et en langue innue propre à la Côte-Nord, est « très crue par moment, car elle est élaborée à partir de témoignages recueillis par Alexis. Comme des parents qui ont vu leurs enfants se faire emporter dans les pensionnats », déclare avec émotion le chef d’orchestre.

Il continue en expliquant le bouleversement que véhicule ce « grand geste de réconciliation entre autochtones et allochtones ».

« Ça choque, c’est fort, c’est puissant, ça chamboule, mais c’est aussi humain et rempli d’amour. »

Quatre dates dans quatre lieux différents sont proposées. Le 6 mai à Baie-Comeau, le 7 mai à Pessamit, le 8 mai à Maliotenam et le 9 mai aux Bergeronnes.

Benoît Gauthier attend avec impatience le moment où il pourra présenter l’œuvre d’Alexis à un public innu. Les artistes impliqués dans la tournée ont organisé une petite collaboration entre eux et des choristes de l’école primaire Johnny Pilot de Maliotenam.

Ce ne sera pas la première fois que le Requiem de guérison d’Alexis Vollant fait entendre sa mélodie au grand public. La pièce avait déjà été secondée par l’OSCN au Centre des arts à Baie-Comeau, en avril 2025.

Toutefois pour qu’une œuvre comme celle-ci puisse tourner à plusieurs endroits différents sur une courte période, il est nécessaire de réduire le nombre de musiciens et d’instruments.

« C’est le musicien et spécialiste de l’arrangement musical François Vallière qui a adapté la pièce pour un plus petit orchestre : on est passé de 80 musiciens à seulement une quinzaine. C’est ce qu’on appelle un orchestre de chambre », conclut Benoit Gauthier.