Les pompiers interviennent aux bureaux de la SPUM 

Avatar photo
Par Emy-Jane Déry 4:22 PM - 12 avril 2026
Temps de lecture :

Intervention des pompiers aux bureaux de la SPUM, 12 avril 2026.  Photo Sylvain Turcotte

Une odeur de fumée a entraîné l’intervention des pompiers dans les bureaux de la Sécurité publique de Uashat mak Mani-utenam (SPUM), dimanche après-midi. 

L’appel d’urgence a été logé vers 15 h 30. L’intervention s’est terminée peu avant 17h. 

Les pompiers cherchaient à identifier la cause de l’odeur suspecte. C’est finalement un problème au niveau du moteur du système de ventilation qui était à l’origine, a confirmé Carl Jourdain, directeur de la SPUM. 

Durant l’événement, le boulevard Daniel Vachon a été fermé à la circulation des rues Papineau et Vieux-Poste jusqu’à Shamani. 

Photo Sylvain Turcotte

Avec Sylvain Turcotte

Avatar photo

Emy-Jane Déry

Directrice de l’information, journaliste et chroniqueuse, Emy-Jane Déry est issue du monde de la radio, où elle a amorcé sa carrière. Elle y a développé... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Actualité Politique

Élue cheffe de la CAQ, Christine Fréchette devient première ministre du Québec

Actualité Premières Nations

150 ans de la Loi sur les Indiens : un héritage toujours contesté

Actualité Transport

Dégel : restrictions de charges dès le 13 avril pour les camions de la Côte-Nord

Emplois vedettes

Direction générale

Région de la Biosphère de Charlevoix
Charlevoix
Consulter l'offre

Conseiller·ère en solutions médias

Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité
Actualité Politique

Élue cheffe de la CAQ, Christine Fréchette devient première ministre du Québec

Consulter la nouvelle
Actualité Premières Nations

150 ans de la Loi sur les Indiens : un héritage toujours contesté

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 08 avril 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord