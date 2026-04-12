Les pompiers interviennent aux bureaux de la SPUM 

Une odeur de fumée a entraîné l’intervention des pompiers dans les bureaux de la Sécurité publique de Uashat mak Mani-utenam (SPUM), dimanche après-midi.

L’appel d’urgence a été logé vers 15 h 30. L’intervention s’est terminée peu avant 17h.

Les pompiers cherchaient à identifier la cause de l’odeur suspecte. C’est finalement un problème au niveau du moteur du système de ventilation qui était à l’origine, a confirmé Carl Jourdain, directeur de la SPUM.

Durant l’événement, le boulevard Daniel Vachon a été fermé à la circulation des rues Papineau et Vieux-Poste jusqu’à Shamani.

Photo Sylvain Turcotte

– Avec Sylvain Turcotte