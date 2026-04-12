392 048 $ pour la maison de soins palliatifs de l’Élyme des sables
Le montant final du Téléradiothon La Récolte, de l'Élyme des sables, dimanche, 12 avril 2026. Sur la photo les animatrices de l'événement Roxane Vézina-Labelle et Nadia Dorval, en compagnie du directeur de la maison de l'Élyme des sables, Michel Bellavance. Photo courtoisie
Le Téléradiothon La Récolte de l’Élyme des sables a permis d’amasser 392 048 $, dimanche, pour la pérennité de la maison de soins palliatifs de Sept-Îles.
Le directeur de la maison, Michel Bellavance, était très heureux des résultats au terme de l’événement.
« On a toujours certaines craintes… il faut s’assurer de la pérennité de la maison », a-t-il expliqué. « Les gens sont généreux, mais dépendamment du climat économique, de tout ce qui se passe, et je les comprends, le budget bonne cause, parfois, diminue. »
Or, il a qualifié le résultat de « très bonne nouvelle ».
« Grâce aux bénévoles, aux artistes à l’animation (…) ça a fait en sorte que la recette a levée », s’est-il réjoui.
La somme amassée permettra de poursuivre les activités de la maison.
« Il faut que j’aille une vision et que je m’assure d’avoir les moyens de pérenniser notre maison. Il y en a seulement 45 au Québec, on est chanceux d’en avoir une ! », a conclu M. Bellavance.
–Avec Nadia Dorval
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