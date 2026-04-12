392 048 $ pour la maison de soins palliatifs de l’Élyme des sables

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Par Emy-Jane Déry 6:12 PM - 12 avril 2026
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Le montant final du Téléradiothon La Récolte, de l'Élyme des sables, dimanche, 12 avril 2026. Sur la photo les animatrices de l'événement Roxane Vézina-Labelle et Nadia Dorval, en compagnie du directeur de la maison de l'Élyme des sables, Michel Bellavance.  Photo courtoisie

Le Téléradiothon La Récolte de l’Élyme des sables a permis d’amasser 392 048 $, dimanche, pour la pérennité de la maison de soins palliatifs de Sept-Îles. 

Le directeur de la maison, Michel Bellavance, était très heureux des résultats au terme de l’événement. 

« On a toujours certaines craintes… il faut s’assurer de la pérennité de la maison », a-t-il expliqué. « Les gens sont généreux, mais dépendamment du climat économique, de tout ce qui se passe, et je les comprends, le budget bonne cause, parfois, diminue. »

Or, il a qualifié le résultat de « très bonne nouvelle ». 

« Grâce aux bénévoles, aux artistes à l’animation (…) ça a fait en sorte que la recette a levée », s’est-il réjoui. 

La somme amassée permettra de poursuivre les activités de la maison. 

« Il faut que j’aille une vision et que je m’assure d’avoir les moyens de pérenniser notre maison. Il y en a seulement 45 au Québec, on est chanceux d’en avoir une ! », a conclu M. Bellavance. 

Avec Nadia Dorval

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Emy-Jane Déry

Directrice de l’information, journaliste et chroniqueuse, Emy-Jane Déry est issue du monde de la radio, où elle a amorcé sa carrière. Elle y a développé... Lire la suite

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