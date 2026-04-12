392 048 $ pour la maison de soins palliatifs de l’Élyme des sables

Le Téléradiothon La Récolte de l’Élyme des sables a permis d’amasser 392 048 $, dimanche, pour la pérennité de la maison de soins palliatifs de Sept-Îles.

Le directeur de la maison, Michel Bellavance, était très heureux des résultats au terme de l’événement.

« On a toujours certaines craintes… il faut s’assurer de la pérennité de la maison », a-t-il expliqué. « Les gens sont généreux, mais dépendamment du climat économique, de tout ce qui se passe, et je les comprends, le budget bonne cause, parfois, diminue. »

Or, il a qualifié le résultat de « très bonne nouvelle ».

« Grâce aux bénévoles, aux artistes à l’animation (…) ça a fait en sorte que la recette a levée », s’est-il réjoui.

La somme amassée permettra de poursuivre les activités de la maison.

« Il faut que j’aille une vision et que je m’assure d’avoir les moyens de pérenniser notre maison. Il y en a seulement 45 au Québec, on est chanceux d’en avoir une ! », a conclu M. Bellavance.

–Avec Nadia Dorval