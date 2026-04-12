150 ans de la Loi sur les Indiens : un héritage toujours contesté

Adoptée en 1876 sans consultation des peuples autochtones, la Loi sur les Indiens* demeure, 150 ans plus tard, au cœur des débats sur la réconciliation, l’autodétermination et les droits des Premières Nations.

Aujourd’hui marque le 150e anniversaire de l’entrée en vigueur de la Loi sur les Indiens, un texte législatif qui continue de susciter de vives critiques à travers le pays. Imposée par le Parlement canadien en 1876, cette loi, qui regroupait plusieurs dispositions antérieures à la Confédération, a été adoptée sans que les peuples autochtones ne soient consultés.

« La Loi sur les Indiens est largement reconnue comme paternaliste. Véritable instrument d’assimilation, elle a remplacé les lois et structures de gouvernance propres aux Premières Nations, niant leur droit à l’autodétermination ainsi que leurs langues, cultures et modes de vie », indique l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL).

Encore aujourd’hui, cette législation est considérée comme unique au monde en raison du niveau de centralisation des pouvoirs qu’elle confère au gouvernement fédéral. Elle est également associée aux traumatismes intergénérationnels vécus par les Premières Nations, dont les répercussions se font toujours sentir dans les sphères culturelles, économiques et politiques.

Les contestations ne datent pas d’hier. En 1969, les Premières Nations s’étaient mobilisées avec force pour rejeter le Livre blanc, perçu comme une nouvelle tentative d’assimilation. Bien que certaines communautés aient depuis entrepris des démarches pour s’affranchir de la Loi sur les Indiens, celle-ci continue d’exercer une influence importante.

« Ses effets durables continuent d’affecter les cultures, les économies, les systèmes politiques et les communautés », affirme l’APNQL dans une publication Facebook.

Parmi les enjeux contemporains, la question de l’appartenance demeure particulièrement sensible. La lutte pour mettre fin à la règle dite de la « deuxième génération exclue » illustre les impacts concrets de cette loi, notamment pour les femmes des Premières Nations.

De plus, la Loi sur les Indiens est jugée incompatible avec la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, ainsi qu’avec l’image que projette le Canada comme défenseur des droits humains et de l’égalité.

Dans ce contexte, plusieurs voix appellent à une réflexion approfondie et à des actions concrètes. « 150 ans plus tard, il est impératif de reconnaître ces réalités et de poursuivre les efforts vers la justice, l’autodétermination et une véritable réconciliation », soutient l’organisation qui représente les 43 Premières Nations du Québec-Labrador.

Un livre sur le sujet

Parallèlement à cet anniversaire, un ouvrage vient alimenter la réflexion. Le livre 21 aspects méconnus de la Loi sur les Indiens, de Bob Joseph, a été publié en français au Québec, le 30 mars dernier. Traduit par l’artiste innue de Pessamit Natasha Kanapé Fontaine, l’ouvrage propose une analyse des impacts historiques et contemporains de cette loi.

Selon le descriptif, l’auteur y explique comment « la Loi sur les Indiens a dicté et restreint la vie et les possibilités des peuples autochtones, et se trouve à l’origine de nombreux stéréotypes ». Il y aborde également les pistes menant vers une plus grande autonomie gouvernementale et une véritable autodétermination des peuples autochtones.

Alors que la prise de conscience progresse au sein de la société canadienne, cet anniversaire met en lumière la nécessité de mieux comprendre l’héritage de cette loi et les défis qui persistent, tant pour les Premières Nations que pour l’ensemble du pays.

* L’utilisation des termes « statut d’Indien » et « Loi sur les Indiens » est faite ici strictement dans leur contexte juridique. L’usage du terme « Indien » en dehors de ce cadre n’est pas recommandé.