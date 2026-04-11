Sept-Îles et Uashat accueillent le Championnat provincial de volleyball juvénile masculin

Sept-Îles et Uashat sont hôtes du Championnat provincial juvénile masculin de volleyball du RSEQ D3, cette fin de semaine. La dernière compétition de la saison réunit seize équipes.

Deux formations de la Côte-Nord seront de la partie, soit le Husky de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles et l’école Olamen de La Romaine.

L’action se déroule de 8h jusqu’à 17h pour la journée de samedi dans les écoles Manikanetish et Manikoutai.

Le Husky, champion régional, joue ses matchs préliminaires à l’école secondaire de la communauté de Uashat à 8h, 10h et 12h.

L’école Olamen sera en action au même endroit, mais sur l’autre terrain, à 9h, 11h et 12h.

Au terme des matchs préliminaires, les seize équipes se reclasseront avec les matchs de positionnement à l’horaire pour 15h et 16h.

Les parties éliminatoires ont lieu dans les deux établissements dès 9h dimanche. Le Chanmpionnat provincial du RSEQ se concluera avec les matchs de 14h30, dont ceux pour la médaille d’or et de bronze, à l’école Manikanetish.

Pour l’horaire complet de la compétition : https://diffusion.s1.rseq.ca/.