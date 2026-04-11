Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Base navale à Sept-Îles : un expert se prononce

La semaine dernière, la Ville de Sept-Îles a fait connaître son intérêt d’accueillir une navale de la Marine royale canadienne. Plusieurs facteurs influenceront le choix du site de cette future base, indique le professeur Christian Leuprecht du Collège militaire royal du Canada.

Côte-Nord : qui veut vraiment du bouclage ferroviaire ?

Les deux opérateurs des chemins de fer de la Côte-Nord ne considèrent pas le bouclage ferroviaire de la fosse du Labrador comme une priorité et affirment disposer encore de capacité excédentaire. Le projet, pour lequel le gouvernement a réservé 15 millions de dollars pour réaliser l’étude de faisabilité dans son budget 2026, vise à connecter les réseaux d’ArcelorMittal et de QNS&L (Rio Tinto IOC).

Une clinique de physiothérapie ouvre à Port-Cartier

Une nouvelle clinique de physiothérapie ouvre ses portes à Port-Cartier. Professionnelle du milieu depuis plus de dix ans, Émilie Poitras compte offrir deux services peu accessibles dans la région, au niveau de la mâchoire, mais aussi de la rééducation périnéale et pelvienne.

Guerre au Moyen-Orient : le début de saison de Charles Paquet retardé

La saison de compétitions du natif de Port-Cartier Charles Paquet s’amorcera un mois plus tard que prévu, en raison de la situation en Iran.

L’agrandissement de l’Hôpital de Sept-Îles débutera à la fin de l’été

Après des années d’attente, c’est à la fin de l’été 2026 que les travaux de modernisation de l’Hôpital de Sept-Îles devraient débuter. Ils se termineront à l’été 2029 et c’est à l’automne 2029 que les premiers usagers devraient être accueillis.

Un hiver occupé pour le déneigement à Sept-Îles

L’hiver 2025-2026 aura été particulièrement mémorable pour le service des travaux publics de la Ville de Sept-Îles avec l’importante présence de neige au sol.

Près de 474 M$ pour les routes de la Côte-Nord d’ici 2028

Le gouvernement du Québec investira près de 474 M$ dans les infrastructures de transport de la Côte-Nord au cours des deux prochaines années, une enveloppe qui vise à améliorer la sécurité, la mobilité et la vitalité économique du territoire.

Élections partielles à Port-Cartier : la période de mise en candidatures s’ouvre

Les citoyens de Port-Cartier qui veulent s’impliquer concrètement dans la démocratie municipale sont invités à soumettre leur candidature en vue des élections partielles de la fin mai.