Un exercice de sécurité est planifié à la traverse Matane-Côte-Nord

Par Johannie Gaudreault 4:30 PM - 10 avril 2026
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Le F.-A.-Gauthier au quai de Godbout.  Photo Johannie Gaudreault

Le départ de la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout prévu à 8 h le 14 avril sera retardé à 14 h en raison d’un exercice de sécurité annuel planifié. Il part de Godbout pour se rendre à Matane.

« Le lieu de départ demeure le même que prévu. Les réservations seront honorées aux nouvelles heures », informe la Société des traversiers du Québec.

Dans le cadre de la réglementation de Transport Canada, cet exercice est planifié « dans le but d’assurer un maintien de la sécurité des passagers, des membres d’équipage et des équipements de sécurité du navire », mentionne-t-on.

En cas de mauvais temps, l’exercice sera remis au lendemain, le 15 avril. La STQ informera la clientèle par alerte s’il y a un changement à l’exercice planifié en raison de mauvaises conditions météorologiques.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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