Le Bella Desgagnés reprend ses opérations après un bris mécanique

Les opérations du Bella Desgagnés sont de retour à la normale à la suite d’un bris mécanique qui a perturbé le premier voyage de la saison 2026-2027.

Mercredi soir, alors que le navire était à La Romaine, la grue qui assure le transbordement des marchandises a subi un bris. Le Bella Desgagnés a été redirigé vers Blanc-Sablon pour effectuer les réparations nécessaires.

Vendredi matin, Relais Nordik a annoncé la reprise complète des activités maritimes selon l’itinéraire habituel.

« L’entreprise tient à souligner le professionnalisme, l’engagement et l’efficacité des équipes qui ont travaillé à la résolution rapide de la situation, assurant ainsi un retour sécuritaire et ordonné des opérations dans les meilleurs délais », affirme Relais Nordik par voie de communiqué.

Le Bella Desgagnés assure la desserte maritime de l’île d’Anticosti et de la Basse-Côte-Nord.