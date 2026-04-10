Le Bella Desgagnés reprend ses opérations après un bris mécanique

Par Vincent Rioux-Berrouard 10:32 AM - 10 avril 2026
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Le Bella Desgagnés a repris ses opérations. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Les opérations du Bella Desgagnés sont de retour à la normale à la suite d’un bris mécanique qui a perturbé le premier voyage de la saison 2026-2027.

Mercredi soir, alors que le navire était à La Romaine, la grue qui assure le transbordement des marchandises a subi un bris. Le Bella Desgagnés a été redirigé vers Blanc-Sablon pour effectuer les réparations nécessaires.

Vendredi matin, Relais Nordik a annoncé la reprise complète des activités maritimes selon l’itinéraire habituel.

« L’entreprise tient à souligner le professionnalisme, l’engagement et l’efficacité des équipes qui ont travaillé à la résolution rapide de la situation, assurant ainsi un retour sécuritaire et ordonné des opérations dans les meilleurs délais », affirme Relais Nordik par voie de communiqué.

Le Bella Desgagnés assure la desserte maritime de l’île d’Anticosti et de la Basse-Côte-Nord.

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

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