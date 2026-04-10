Dans l’arène à l’aréna à Sept-Îles

Par Sylvain Turcotte 5:00 AM - 10 avril 2026
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La légende sous cette photo du temps du Nord-Est : Brian Traverse est parvenu à maîtriser le géant Bernard D'Amours, mais ça n'a duré que le temps d'une rose ; les rôles ont été vite renversés. Photo Archives Le Nord-Est/BAnQ

Le bon vieux Palais des Sports, ou l’aréna Conrad-Parent pour d’autres, en est à ses derniers miles. Si tout se passe comme prévu, le Tournoi de volleyball Orange Alouette, du 30 avril au 3 mai, sera le dernier événement dans ses murs. De nouveaux souvenirs devraient commencer à s’écrire dès l’automne dans le nouvel édifice. D’ici là, voici d’autres pages d’histoires de cet endroit de l’avenue Jolliet.

Ça s’est passé entre les câbles à quelques occasions au jadis Palais des Sports de Sept-Îles, et même sous l’appellation aréna Conrad-Parent.

Des galas de lutte et de boxe ont été présentés dans le vétuste édifice.

En mai 1978, gants aux mains, des boxeurs se sont affrontés au Palais des Sports lors des Championnats canadiens seniors.

Il s’est aussi trouvé des pugilistes pour un gala, en avril 2010. 

Des galas de lutte ont aussi marqué les esprits, surtout le tout premier, en avril 1986, événement organisé par Pier Gilbert et des étudiants du Cégep de Sept-Îles. Gros Pier n’avait pu refuser l’idée lancée par des collégiens, lui-même amant de lutte.

Le Palais des Sports s’est rempli dans le temps de le dire.

« Quand nous avons vu entrer les spectateurs à la tonne, certains d’entre nous sont devenus nerveux. Cinq minutes avant le début, tout le groupe s’est réuni et nous avons convenu qu’il était important de présenter un spectacle humoristique, mais sérieux à la fois », avait-il souligné, à l’époque, au Nord-Est.

Près de 2 000 personnes avaient assisté à ce gala. L’événement a été répété un an plus tard.   

Ça aura pris près de 40 ans avant le retour d’un événement de lutte dans cet édifice de l’avenue Jolliet. Il y a eu des galas en 2024 et 2025, avec notamment le champion du Cameroun, Septilien d’adoption, Stéphane Mba.

À quand un prochain décompte de 1, 2, 3 tapé au plancher par l’arbitre ou de un jusqu’à dix pour le K.O. ?

Sylvain Turcotte

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