10 avril : une première journée pour honorer les infirmières autochtones

L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) souligne pour la première fois la Journée de l’infirmière autochtone le 10 avril 2026.

Cette toute nouvelle célébration honore la première infirmière autochtone diplômée au Canada, Charlotte Edith Anderson Monture, née le 10 avril 1890.

Dans un communiqué, l’OIIQ explique son souhait de « sensibiliser les professionnels de la santé et le grand public à l’importance d’une approche culturellement sécurisante ».

Son président Luc Mathieu déclare également que c’est une fête qui était déjà soulignée de façon informelle au sein de plusieurs organisations.

L’instaurer de manière plus officielle était une recommandation du Groupe de concertation sur l’amélioration des soins aux Premières Nations et Inuit de l’OIIQ.

À lire aussi :