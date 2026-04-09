Un hiver occupé pour le déneigement à Sept-Îles

L’hiver 2025-2026 aura été particulièrement mémorable pour le service des travaux publics de la Ville de Sept-Îles avec l’importante présence de neige au sol.

« Je suis à l’emploi de la Ville de Sept-Îles depuis 2006 et j’ai rarement vu ça un hiver où on doit encore sortir au mois d’avril pour souffler pour élargir les rues », affirme Michel Bernatchez, contremaître au service des travaux publics.

Selon Météo-Média, en date du 6 avril, Sept-Îles avait reçu 367 centimètres de neige depuis le 1er octobre. La moyenne se situe à 344 centimètres.

L’autre facteur aggravant est surtout la neige au sol. Selon Environnement Canada, il y avait 119 centimètres au sol en date du 6 avril alors que la normale est de 24 centimètres.

Pour expliquer la présence de toute cette neige, c’est l’absence de redoux cet hiver qui est mis en cause.

« Le froid est resté cet hiver ce qui fait qu’on reste avec la neige au sol », explique Giselle Dookhie, météorologue pour Environnement Canada.

Preuve de la température froide que Sept-Îles a connue en 2026, un record de froid a été établi le 7 avril avec le thermomètre qui affichait -5,6 degrés Celsius. Le précédent record avait été établi en 1977 avec une température de -5 degrés Celsius.

Le début du mois d’avril aura représenté tout un défi pour les équipes des travaux publics de la Ville de Sept-Îles qui ont dû faire face à deux tempêtes au courant de la dernière semaine. Comme le concède Michel Bernatchez, contremaître, le défi de ses équipes est de trouver de la place pour toute la neige qui s’est accumulée.

« On a déjà fait deux blitz pour souffler la neige sur les terrains des citoyens, mais là on est rendue au moment critique où il n’y a presque plus de place pour en mettre sur le terrain des citoyens », dit-il.

Les opérations des travaux publics se poursuivent, surtout avec le redoux qui est attendu au cours de la fin de semaine. La municipalité a pour objectif de dégager les puisards pour s’assurer que l’eau puisse s’écouler.

Il ajoute que malgré l’approche de température plus chaude, il est important d’effectuer encore les opérations de déneigement parce qu’elles permettent d’assurer une sécurité pour les automobilistes, mais aussi pour les piétons, plus particulièrement pour les écoliers qui doivent se rendre à l’école à pied en utilisant les trottoirs.

« On est à l’œuvre et on travaille beaucoup d’heures. Les employés [du service des travaux publics] essaient de fournir le meilleur service qu’ils peuvent », conclut M. Bernatchez.