L’agrandissement de l’Hôpital de Sept-Îles débutera à la fin de l’été

Après des années d’attente, c’est à la fin de l’été 2026 que les travaux de modernisation de l’Hôpital de Sept-Îles devraient débuter. Ils se termineront à l’été 2029 et c’est à l’automne 2029 que les premiers usagers devraient être accueillis.

La ministre responsable de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, a annoncé, jeudi matin, que le gouvernement du Québec autorisait un investissement de plus de 308 M$ pour permettre d’importants travaux de modernisation à l’Hôpital de Sept-Îles.

« Pour moi et pour Sept-Îles, c’est un moment extrêmement important. Derrière ce projet, il y a des gens, des familles et des travailleurs de la santé qui donnent tout chaque jour malgré des installations qui ne suivent plus », a dit la ministre.

Le projet de modernisation touchera notamment l’urgence, le bloc opératoire, incluant la chirurgie d’un jour et l’endoscopie, l’unité des soins intensifs et l’unité de psychiatrie interne, afin de mieux répondre aux besoins de la clientèle.

Les travaux totalisent une superficie de 11 462 m2. Le projet comprend un agrandissement de 8 769 m2 sur trois niveaux, incluant un sous-sol, ainsi qu’un réaménagement de 2 693 m2.

Image de ce que pourrait avoir l’air l’agrandissement de l’Hôpital de Sept-Îles à partie de l’avenue de Quen. Cette simulation est à titre d’exemple et n’est pas le plan final, précise le CISSS de la Côte-Nord. Photo Vincent Rioux-berrouard

Rétention et attraction

Le projet de modernisation était attendu depuis fort longtemps dans la région. L’état des installations est décrit comme inadéquat.

« On le sait, l’Hôpital de Sept-Îles ne répondait plus aux besoins. Les espaces sont dépassées. Les équipes font des miracles, mais elles méritent mieux », affirme Mme Champagne Jourdain.

Pour le PDG du CISSS de la Côte-Nord, la modernisation de l’Hôpital permettra de favoriser la rétention et l’attraction du personnel.

« C’est un gain concret pour notre personnel et les équipes médicales qui pourront évoluer dans des milieux de travail modernes et beaucoup plus fonctionnels », indique Jean-François Miron. « Un projet comme celui-ci envoie un message comme quoi on va avoir des environnements à la fine pointe pour être capable d’attirer des talents. »

L’annonce du début de la modernisation est bien accueillie par le Dr Mathieu Maltais, chef de service de l’urgence de Sept-Îles.

« On voit enfin la lumière au bout du tunnel. J’envisage maintenant qu’un jour, je vais être capable de travailler dans cette nouvelle urgence », dit-il.

Chantier

Les travaux qui dureront trois ans entraîneront beaucoup de perturbations à l’Hôpital de Sept-Îles. Le PDG du CISSS de la Côte-Nord assure que tout sera mis en place pour minimiser les effets sur les patients et le personnel.

Le site de l’ancien hôtel de ville de Sept-Îles qui a été racheté par le CISSS de la Côte-Nord pour la somme de 18,5 M$ pourrait avoir différents usages durant la construction. Il y aura des espaces de stationnement, mais il accueillera aussi des roulottes de chantier. Une fois la modernisation terminée, l’ensemble du site servira pour des espaces de stationnement.

Plus de détails à venir.