Élections partielles à Port-Cartier : la période de mise en candidatures s’ouvre 

Par Sylvain Turcotte 10:22 AM - 9 avril 2026
Temps de lecture :

La période de mise en candidatures pour les élections partielles au conseil municipal de Port-Cartier se déroule du 10 au 24 avril. Si un scrutin est nécessaire, il aura lieu un mois plus tard. Photo Marylène Bergeron

Les citoyens de Port-Cartier qui veulent s’impliquer concrètement dans la démocratie municipale sont invités à soumettre leur candidature en vue des élections partielles de la fin mai. 

La période de mise en candidatures pour pourvoir les postes de conseillers ou conseillères aux sièges no 3 et no 4 à la Ville de Port-Cartier se déroule du 10 au 24 avril.

Ces élections partielles découlent de la démission des conseillers Tommy Lucas et Stéphane Chouinard, pour des raisons personnelles, démissions entérinées lors de la séance du conseil municipal du 23 mars. 

« S’engager comme conseiller ou conseillère municipale, c’est choisir de s’impliquer concrètement dans le développement de sa municipalité et au service de sa communauté », souligne la mairesse Danielle Beaupré.

Elle invite donc les personnes qui souhaitent faire une différence à poser leur candidature et à prendre part à la vie démocratique de Port-Cartier.

Il est recommandé de prendre rendez-vous pour le dépôt des candidatures, en communiquant avec le Service du greffe au 418 766-2399.

L’ensemble des informations et des formulaires nécessaires est disponible sur le site de Élections Québec et de la Ville de Port-Cartier : https://villeport-cartier.com/elections-municipales-partielles-2026/.

Si un scrutin doit se tenir, le vote par anticipation aura lieu le 17 mai et le jour du scrutin sera le 24 mai.

Sylvain Turcotte

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Actualité

L’agrandissement de l’Hôpital de Sept-Îles débutera à la fin de l’été

Actualité Sport

Guerre au Moyen-Orient : le début de saison de Charles Paquet retardé

Actualité Culturel Sport

Dave Morissette se lance en humour et présente un premier spectacle

Emplois vedettes

Conseiller·ère en solutions médias

Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

L’agrandissement de l’Hôpital de Sept-Îles débutera à la fin de l’été

Consulter la nouvelle
Actualité Sport

Guerre au Moyen-Orient : le début de saison de Charles Paquet retardé

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 08 avril 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord