Élections partielles à Port-Cartier : la période de mise en candidatures s’ouvre 

Les citoyens de Port-Cartier qui veulent s’impliquer concrètement dans la démocratie municipale sont invités à soumettre leur candidature en vue des élections partielles de la fin mai.

La période de mise en candidatures pour pourvoir les postes de conseillers ou conseillères aux sièges no 3 et no 4 à la Ville de Port-Cartier se déroule du 10 au 24 avril.

Ces élections partielles découlent de la démission des conseillers Tommy Lucas et Stéphane Chouinard, pour des raisons personnelles, démissions entérinées lors de la séance du conseil municipal du 23 mars.

« S’engager comme conseiller ou conseillère municipale, c’est choisir de s’impliquer concrètement dans le développement de sa municipalité et au service de sa communauté », souligne la mairesse Danielle Beaupré.

Elle invite donc les personnes qui souhaitent faire une différence à poser leur candidature et à prendre part à la vie démocratique de Port-Cartier.

Il est recommandé de prendre rendez-vous pour le dépôt des candidatures, en communiquant avec le Service du greffe au 418 766-2399.

L’ensemble des informations et des formulaires nécessaires est disponible sur le site de Élections Québec et de la Ville de Port-Cartier : https://villeport-cartier.com/elections-municipales-partielles-2026/.

Si un scrutin doit se tenir, le vote par anticipation aura lieu le 17 mai et le jour du scrutin sera le 24 mai.