Yves Montigny quitte ses fonctions au caucus pour appuyer Christine Fréchette 

Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, démissionne à titre de président du caucus pour appuyer Christine Fréchette, candidate dans la course à la chefferie de la Coalition Avenir Québec (CAQ).

Christine Fréchette est une « grande visionnaire pour l’énergie et nos régions », lance Yves Montigny.

« J’ai fait la tournée Vision Énergie avec Christine Fréchette. J’ai la vision de l’énergie qu’elle voulait développer, qui correspond à ce qu’on est en train de développer dans le territoire de la Manicouagan et de la Haute-Côte-Nord », déclare-t-il en entrevue avec le Journal.

Selon l’élu, Mme Fréchette comprend les réalités de la Côte-Nord et sa vision peut aider la région à freiner le déclin démographique. « C’est pour ça que j’ai décidé de quitter mes fonctions pour l’appuyer publiquement. »

M. Montigny a attendu avant de faire cette sortie, car il voulait « rester fidèle » à François Legault qui lui avait fait confiance en lui offrant le poste de président du caucus.

« Je voulais être là jusqu’à son dernier caucus. Cette page-là est maintenant tournée. Je me suis aussi donné le temps d’y réfléchir durant le week-end, pour me préparer le coeur à la nouveauté et je suis prêt à ce changement qui, je souhaite, sera avec Mme Fréchette », lance-t-il.

« Sous son leadership, la grande planification énergétique du Québec a véritablement pris son envol. Pour nous, sur la Côte-Nord, c’est majeur : l’énergie est l’enjeu central des prochaines années. Grâce à sa vision, nos communautés autochtones sont désormais des partenaires de premier plan dans des projets d’envergure », écrit-il également sur Facebook.

Le vote débute dès 10 h aujourd’hui pour les membres de la Coalition Avenir Québec qui doivent choisir leur prochain chef, qui deviendra le prochain premier ministre. Le choix se fera entre Christine Fréchette et Bernard Drainville. Le vote se termine le 12 avril.