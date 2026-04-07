Un coup de pouce de 700 000 $ au tourisme de la Côte-Nord

Un montant de plus de 709 188 $ est injecté dans 18 initiatives aux quatre coins de la région pour moderniser et diversifier l’offre touristique, alors qu’un deuxième appel de projets est déjà en cours.

Pilotées par Tourisme Côte-Nord, en collaboration avec le ministère du Tourisme, ces initiatives s’inscrivent dans le premier appel de projets de l’Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme (EPRTNT) 2025-2027.

Répartis sur l’ensemble du territoire, les projets retenus visent à enrichir l’expérience des visiteurs tout en consolidant les infrastructures et l’offre existante. Hébergement, festivals, innovation numérique et mise en valeur du territoire figurent parmi les axes d’intervention.

« Ce nombre record de projets envoie un signal fort : la Côte-Nord est en mouvement. Les acteurs du milieu passent à l’action pour bâtir une offre touristique plus forte, plus cohérente et génératrice de retombées concrètes autant pour les visiteurs que pour les communautés de la région », commente Joannie Francoeur Côté, directrice générale de Tourisme Côte-Nord.

Des projets variés

Les initiatives retenues témoignent du dynamisme des organisations nord-côtières. Plusieurs projets misent sur l’expérience immersive et l’écotourisme, notamment avec la création d’hébergements insolites, l’aménagement de sentiers ou encore l’ajout d’équipements pour les visiteurs.

Voici les projets retenus :

• Explos-Nature — Festival des oiseaux migrateurs de la Côte-Nord, édition 2026

• Festival de la chanson de Tadoussac — Édition 2026

• Association communautaire de la Côte-Nord — Création d’histoires numériques

• Association de Chasse et de Pêche Sept-Îliennes Inc. — Création d’un sentier de randonnée avec interprétation et d’un parcours de canot-camping

• Attitude Nordique — Achat d’équipements pour les visiteurs

• Au Domaine en Forêt — Hébergement insolite

• Canopée Lit Inc. — Nouveau site web

• Club de Chasse et Pêche Tadoussac — Nouveau pavillon d’hébergement 16 unités

• Club Paradis Sauvage Inc. — Hivernisation et modernisation de deux chalets

• Domaine du Canyon (2010) Inc. — Construction d’un chalet 4 saisons

• Hébergement Mamuak Inc. — Acquisition de 5 minimaisons écologiques

• La Ferme Maricole Purmer — Achat d’un bateau pneumatique et aménagement des sentiers

• Mer et Monde Écotours Inc. — Construction d’un gazebo-observatoire et aménagement d’une zone cuisine extérieure pour les visiteurs

• Première Nation des Innus de Nutashkuan — Nouveau site web transactionnel

• Coeur Sauvage Inc. — Construction pavillon d’accueil extérieur

• Sheueu – Construction de trois unités d’hébergement

• Station Uapishka S.E.N.C — Hébergement insolite et bloc sanitaire

« Je suis fière que notre gouvernement, avec la collaboration de Tourisme Côte-Nord, appuie des projets qui contribuent à bonifier l’offre touristique de la région. Le tourisme enrichit nos communautés, et c’est en soutenant son développement qu’on générera encore plus de retombées socioéconomiques », déclare Amélie Dionne, ministre du Tourisme.

Même son de cloche du côté des élus régionaux, qui voient dans ces investissements un levier de développement économique et social.

« La Côte-Nord est une destination touristique qui se distingue à plusieurs points de vue et qui a un potentiel de développement énorme. En appuyant de la sorte nos entrepreneurs touristiques, on stimule la vitalité de notre région et on incite les visiteurs y séjourner chez nous encore plus longtemps et plus nombreux, au bénéfice de notre économie locale », indique Kateri Champagne Jourdain.

Quant à son collègue Yves Montigny, il croit que le tourisme est « un formidable moyen de mettre en lumière nos communautés, notre savoir-faire et la beauté de notre immense territoire ». « C’est un moteur de dynamisme social qui suscite la fierté partout sur la Côte-Nord », dit-il.

Un deuxième appel de projets

Dans la foulée de cette première annonce, Tourisme Côte-Nord rappelle qu’un deuxième appel de projets est actuellement ouvert dans le cadre de l’EPRTNT. Les entreprises et organisations intéressées ont jusqu’au 26 avril pour soumettre leur demande d’aide financière.

Avec cette nouvelle vague d’investissements, la région entend poursuivre sur sa lancée et consolider sa position comme destination touristique incontournable au Québec.