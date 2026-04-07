Les Miss’Îles atome C terminent la saison sur une note victorieuse

Par Sylvain Turcotte 1:49 PM - 7 avril 2026
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Pour finir la saison, une médaille d’or pour l’équipe des Miss'Îles de Sept-Îles atome B  Photo courtoisie

Les activités de l’Association de ringuette de Sept-Îles sont somme toute terminées pour la saison 2025-2026. Pour cinq équipes des Miss’îles, elle a connu son dénouement en fin de semaine avec le Tournoi de Saint-Eustache/Boisbriand. La fin a été heureuse pour la formation atome C.

Les Septiliennes ont triomphé dans l’atome C, après avoir conclu la ronde préliminaire en tête du classement avec trois victoires en quatre parties. En finale, les Miss’Îles se sont imposées 8-2 sur les Huskies de Repentigny.

Les benjamines B et les cadettes B de Sept-Îles n’ont pas obtenu le même résultat en finale. Les deux équipes se sont avouées vaincues, une défaite de 8-1 pour la première contre Power 2 de Pointe-Claire et de 5-2 pour la seconde aux dépens du Phénix de Saint-Eustache/Boisbriand.  

Dans l’atome, les Septiliennes s’étaient classées dans le A au lieu du B pour son dernier tournoi de la saison. Elles n’ont pas à rougir de leurs performances, s’inclinant 6-5, en demi-finale. 

L’Association de ringuette de Sept-Îles comptait aussi sur sa formation Junior B à ce tournoi, surclassé dans le A. Elle a remporté un match en quatre parties.

Sylvain Turcotte

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