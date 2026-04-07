Des médailles pour des Septiliennes et des Port-Cartoises en patinage artistique

Une dernière compétition en cette saison 2025-2026 était à l’horaire le week-end de Pâques pour 15 jeunes des clubs de patinage artistique de Sept-Îles et Port-Cartier. Sept d’ente elles ont pris place sur le podium à l’Invitation Riotel de Matane.
Les Port-Cartoises Océane Gauthier, Makenzie Gionet et Maëlie Thibault-Gauthier ont décroché l’or en équipe dans la catégorie STAR 4 avec leur numéro Les Mignons.
Dans le même format, mais en STAR 5, Inside Out, avec Marie-Laurence Leblanc et Marilou Parisé, du Club de patinage artistique de Sept-Îles (CPA SI), ont remporté le bronze.
Océane Gauthier a aussi brillé en solo, étant décoré de la médaille d’argent en STAR 4 moins de 13 ans. Toujours chez les Rhapsodies de Port-Cartier, Jade Thibault-Gauthier a pris place sur la troisième marche du podium en STAR 8.
La Septilienne Hailey Poitras s’est classée troisième dans la catégorie STAR 7.
Autres résultats
CPA Sept-Îles
STAR 5 plus de 13 ans
Marilou Parisé : 4e (record personnel de points)
Marie-Laurence LeBlanc : 8e (record personnel de points)
STAR 6
Hailey Poitras : 5e
STAR 3
Eloise Borela : ruban or
Megan Labonté : ruban bronze
STAR 3 Éléments
Megan Labonté : ruban argent
Eloise Borela : ruban argent
STAR 2
Everly Langlois : ruban or
Nikki Bédard : ruban bronze
Ophelia Lapierre : ruban bronze
CPA Les Rhapsodies de Port-Cartier
Relève
Léane Gagné : ruban argent
Lena Gionet : ruban argent
Laeticia Girard-Therriault : ruban argent
STAR 2
Maëlie Thibault-Gauthier ruban argent
Makenzie Gionet : 4e
STAR 7
Jade Thibault-Gauthier : 8e
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