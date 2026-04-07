Des médailles pour des Septiliennes et des Port-Cartoises en patinage artistique

Par Sylvain Turcotte 11:55 AM - 7 avril 2026
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Les trois jeunes du Club de patinage artistique de Port-Cartier de la catégorie Relève décorées d’un ruban à la Compétition Invitation Riotel de Matane. Photo courtoisie

Une dernière compétition en cette saison 2025-2026 était à l’horaire le week-end de Pâques pour 15 jeunes des clubs de patinage artistique de Sept-Îles et Port-Cartier. Sept d’ente elles ont pris place sur le podium à l’Invitation Riotel de Matane.

Les Port-Cartoises Océane Gauthier, Makenzie Gionet et Maëlie Thibault-Gauthier ont décroché l’or en équipe dans la catégorie STAR 4 avec leur numéro Les Mignons.

Dans le même format, mais en STAR 5, Inside Out, avec Marie-Laurence Leblanc et Marilou Parisé, du Club de patinage artistique de Sept-Îles (CPA SI), ont remporté le bronze.

Océane Gauthier a aussi brillé en solo, étant décoré de la médaille d’argent en STAR 4 moins de 13 ans. Toujours chez les Rhapsodies de Port-Cartier, Jade Thibault-Gauthier a pris place sur la troisième marche du podium en STAR 8.

La Septilienne Hailey Poitras s’est classée troisième dans la catégorie STAR 7.

Autres résultats

CPA Sept-Îles
STAR 5 plus de 13 ans
Marilou Parisé : 4e (record personnel de points)
Marie-Laurence LeBlanc : 8e (record personnel de points)
STAR 6
Hailey Poitras : 5e 
STAR 3
Eloise Borela : ruban or
Megan Labonté : ruban bronze
STAR 3 Éléments
Megan Labonté : ruban argent
Eloise Borela : ruban argent
STAR 2
Everly Langlois : ruban or
Nikki Bédard : ruban bronze
Ophelia Lapierre : ruban bronze

CPA Les Rhapsodies de Port-Cartier
Relève 
Léane Gagné : ruban argent
Lena Gionet : ruban argent 
Laeticia Girard-Therriault : ruban argent 
STAR 2 
Maëlie Thibault-Gauthier ruban argent 
Makenzie Gionet : 4e
STAR 7 
Jade Thibault-Gauthier : 8e

Marie-Laurence Leblanc et Marilou Parisé de Sept-Îles, médaillées de bronze en équipe. Photo courtoisie

Les médaillées port-cartoises à Matane : Makenzie Gionet, Océane Gauthier, Maëlie Thibault-Gauthier et Jade Thibault-Gauthier. Photo courtoisie

Sylvain Turcotte

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