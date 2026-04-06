Les Macareux de la Côte-Nord brillent au Championnat provincial U14 de volleyball

La formation nord-côtière des Macareux U14, composée de joueuses de Sept-Îles, Port-Cartier et Havre-Saint-Pierre, a connu un brillant parcours au Championnat provincial U14 de Volleyball Québec.

La troupe des entraîneures Marithé Beaudin-Mongeau, Sarah-Pier Babin et Anne-Marie Dumont a démontré de quel bois elle se chauffait lors de la compétition disputée à Joliette.

Elle a prouvé à Volleyball Québec qu’elle aurait mérité une place en division 1 pour le Championnat provincial. Aucune formation de régions éloignées n’a été retenue en division 1.

” Nous avons dominé la d2! “, de dire Marithé Beaudin-Mongeau.

En six parties, trois en préliminaires le samedi et autant en ronde éliminatoire le dimanche, une seule équipe a soutiré la victoire aux Macareux. Ça s’est passé en finale contre l’Abitibi. Elles ont ainsi terminé avec la médaille d’argent.

” Quelle fin de semaine incroyable! En progression à chaque set chaque match. Elles (les joueuses) étaient très belles à voir et elles ont appris à jouer sous des coachs différentes avec plusieurs changements “, a ajouté l’entraîneure-chef.

Elle souligne que les volleyeuses de l’est de la côte ont sauté dans la façon de faire à pieds joints en pensant seulement à l’équipe, jamais à l’individuel.

” C’était vraiment beau de voir ça à cet âge et pour une première expérience dune équipe U14 pour les Macareux. Ça donne envie de continuer “, de conclure l’entraîneure.

Les volleyeuses nord-côtières pourraient fort bien retrouver les Abitibiennes l’an prochain.