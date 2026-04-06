Des travaux sur la rue Mgr-Blanche à Sept-Îles

Par Vincent Rioux-Berrouard 7:47 PM - 6 avril 2026
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En raison de travaux, la rue Mgr-Blanche sera fermée à la circulation du mardi 7 avril au vendredi 17 avril, de 7 h à 17 h, entre les avenues Arnaud et Brochu. Photo archives Vincent Rioux-Berrouard

La circulation sur la rue Mgr-Blanche sera affectée, entre les avenues Arnaud et Brochu, afin de réaliser des travaux, annonce la Ville de Sept-Îles.

À partir du mardi 7 avril jusqu’au vendredi 17 avril, de 7 h à 17 h,  la rue Mgr-Blanche sera fermée à la circulation. Durant cette période, un détour est à prévoir. Seule la circulation locale sera permise.

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

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