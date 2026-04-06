Des travaux sur la rue Mgr-Blanche à Sept-Îles

La circulation sur la rue Mgr-Blanche sera affectée, entre les avenues Arnaud et Brochu, afin de réaliser des travaux, annonce la Ville de Sept-Îles.

À partir du mardi 7 avril jusqu’au vendredi 17 avril, de 7 h à 17 h, la rue Mgr-Blanche sera fermée à la circulation. Durant cette période, un détour est à prévoir. Seule la circulation locale sera permise.