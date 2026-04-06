Des travaux sur la rue Mgr-Blanche à Sept-Îles
En raison de travaux, la rue Mgr-Blanche sera fermée à la circulation du mardi 7 avril au vendredi 17 avril, de 7 h à 17 h, entre les avenues Arnaud et Brochu. Photo archives Vincent Rioux-Berrouard
La circulation sur la rue Mgr-Blanche sera affectée, entre les avenues Arnaud et Brochu, afin de réaliser des travaux, annonce la Ville de Sept-Îles.
À partir du mardi 7 avril jusqu’au vendredi 17 avril, de 7 h à 17 h, la rue Mgr-Blanche sera fermée à la circulation. Durant cette période, un détour est à prévoir. Seule la circulation locale sera permise.
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