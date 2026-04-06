Des ministres appuient Bernard Drainville dans sa course à la direction de la CAQ

Par Stéphane Blais 5:04 PM - 6 avril 2026 La Presse Canadienne
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Le candidat à la direction de la CAQ, Bernard Drainville (au centre), annonce l'appui de membres du parti. De gauche à droite : le ministre des Transports du Québec, Jonatan Julien, le ministre de la Justice du Québec, Simon Jolin-Barrette, et la ministre de la Santé du Québec, Sonia Bélanger, à Montréal, le lundi 6 avril 2026. LA PRESSE CANADIENNE/Christinne Muschi

Trois ministres, qui étaient jusqu’à présent restés neutres, ont décidé d’appuyer Bernard Drainville dans la course à la chefferie de la Coalition avenir Québec.

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, la ministre de la Santé, Sonia Bélanger, et le ministre des Transports, Jonatan Julien, en ont fait l’annonce lors d’un point de presse lundi matin à Montréal.

L’annonce des trois ministres est survenue à la veille du début de la période de scrutin, qui doit se terminer dimanche, avant le couronnement du successeur de François Legault qui aura lieu lors du congrès du parti à Drummondville.

Ce «qui nous a convaincus» et « ce qui fait en sorte que l’on est sorti d’une neutralité pour l’appuyer», ce sont «la campagne, les débats, les propositions et la conviction» de Bernard Drainville, a expliqué le ministre Julien, en ajoutant que «plusieurs membres pensent comme nous».

M. Julien, qui ne se représente pas aux prochaines élections, a ajouté que «Bernard, c’est un gars qui est assumé, qui est clair et qui travaille fort».

La ministre de la Santé a pour sa part évoqué «l’amour pour le Québec» de Bernard Drainville, son «authenticité» et sa «vision du système de santé». Le candidat à la chefferie de la CAQ permettrait notamment aux médecins pratiquant au privé d’offrir une partie de leurs services dans le cadre du système public.

Mme Bélanger a ajouté que M. Drainville est le mieux placé pour que la CAQ revienne à ses origines et son ADN.

De son côté, le ministre Simon Jolin-Barrette a indiqué que Bernard Drainville est la meilleure personne pour incarner la troisième voix nationaliste.

«J’ai observé la course, j’ai pu observer les propositions en toute objectivité et j’en suis venu à la conclusion que les valeurs profondes de notre formation politique, la CAQ, elles sont véhiculées et proposées par  Bernard», qui est «la personne la plus apte à devenir premier ministre», a fait valoir Simon Jolin-Barrette.

Il s’agit d’appuis de taille pour l’ancien ministre de l’Environnement, alors que la majorité des ministres du gouvernement Legault se sont ralliés derrière son adversaire, Christine Fréchette.

Jusqu’à présent, M. Drainville avait pu compter sur le soutien de plusieurs députés caquistes, du ministre délégué à l’Économie, Samuel Poulin, et des dirigeants de l’aile jeunesse de la CAQ.

Un «tournant majeur» selon Drainville

Différents sondages ont montré que Christine Fréchette était en avance sur son rival depuis le début de la course.

«Mais faisons attention, car les firmes de sondages n’ont évidemment pas accès aux listes de membres», a indiqué Bernard Drainville en précisant que ce sont les membres du parti qui choisiront le nouveau chef, qui deviendra de facto premier ministre.

«Ce que nous constatons, nous, dans les appels de pointage que nous faisons présentement, c’est que notre appui ne cesse d’augmenter», a indiqué le député de Lévis en ajoutant que «des personnes qui étaient indécises sont maintenant avec nous et des personnes qui appuyaient l’autre candidat, Christine, sont maintenant indécises ou décident de nous appuyer».

Le pointage fait référence à une pratique qui consiste à identifier et recenser les intentions de vote des citoyens ou des membres d’un parti via le porte-à porte ou des appels téléphoniques.

Le soutien des trois ministres constitue «un tournant majeur dans la campagne» qui concorde «avec ce qu’on observe sur le terrain», c’est-à-dire un «ralliement qui est en train de se faire», a ajouté Bernard Drainville.

Stéphane Blais

La Presse Canadienne

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