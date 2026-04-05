Un Septilien de 13 ans arbitrera au Centre Bell

Alors que plusieurs auront les yeux rivés sur le Centre Bell dimanche soir pour voir si Cole Caufield atteindra la marque mythique des 50 buts, un jeune septilien aura la chance de vivre une expérience inoubliable.

Lors d’un entracte durant la rencontre qui opposera les Canadiens de Montréal aux Devils du New Jersey, il y aura le mini-match Timbits. Thomas Dallaire, 13 ans, de Sept-Îles, sera l’arbitre de ce match.