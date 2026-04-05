Un Septilien de 13 ans arbitrera au Centre Bell

Par Vincent Rioux-Berrouard 2:37 PM - 5 avril 2026
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Originaire de Sept-Îles, Thomas Dallaire se rendra au Centre Bell ce soir pour officier le mini-match Timbits, présenté dans le cadre du match Canadiens–Devils. Photo Vincent Rioux-berrouard

Alors que plusieurs auront les yeux rivés sur le Centre Bell dimanche soir pour voir si Cole Caufield atteindra la marque mythique des 50 buts, un jeune septilien aura la chance de vivre une expérience inoubliable.

Lors d’un entracte durant la rencontre qui opposera les Canadiens de Montréal aux Devils du New Jersey, il y aura le mini-match Timbits. Thomas Dallaire, 13 ans, de Sept-Îles, sera l’arbitre de ce match.

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

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