De Sept-Îles, à Izmir, à Longueuil pour le volleyeur Cody Cormier

Comme l’a fait son frère Étienne il y a trois ans en s’exilant un an au Brésil pour un programme d’échange, Cody Cormier est en Turquie depuis le mois d’août. Le natif de Sept-Îles a pu poursuivre son cheminement de volleyeur, grâce à Glenn Hoag, ancien entraîneur-chef de l’équipe canadienne.

Installé à Izmir, Cody Cormier aime son expérience en Turquie, dans cette ville de près de 4,5 millions d’habitants.

Un mois après son arrivée, il avait été mis en contact avec Glenn Hoag, qui a dirigé la formation canadienne, et qu’il a notamment mené vers une cinquième place aux Olympiques de Rio en 2016.

Glenn Hoag, à la tête du programme du Club Arkas de Turquie, a trouvé une place au Septilien au sein de l’équipe U18.

En raison de sa citoyenneté, Cody Cormier ne peut toutefois pas prendre part aux matchs de l’équipe, mais il s’entraîne avec elle quatre fois par semaine.

« Je n’avais pas ce volume à Sept-Îles », dit-il. « On a des entraîneurs d’expérience. Il y a plein de bons joueurs, J’apprends beaucoup, je me développe beaucoup », a fait savoir celui qui a eu 18 ans le 11 mars dernier. « Ça me permet de m’améliorer plus que je ne l’aurais imaginé. »

À Izmir, Cody Cormier fait son secondaire 5 pour une deuxième fois. Il apprend la culture.

« Le monde est gentil, c’est un pays accueillant. Au début, c’était compliqué pour les communications », a-t-il dit.

Sa première famille d’accueil ne parlait que le turc. Il a dû se débrouiller rapidement. Là où il étudie, dans une école privée, ça se passe en anglais.

Le Septilien dit avoir gagné en maturité et en autonomie.

« Être loin de ma famille, ça permet de me développer en tant que personne. Je ne pensais pas que ce serait aussi enrichissant comme expérience. »

Un Lynx

Cody Cormier reviendra à Sept-Îles dans moins de deux mois. Quelques mois plus tard, ce sera le départ pour le Cégep.

Lors des Jeux du Québec à Trois-Rivières à l’été 2025, le Septilien avait fait écarquiller bien des yeux lors de la compétition de volleyball de plage, notamment de l’entraîneur des Volontaires du Cégep de Sherbrooke.

Il y a un mois, le Septilien a toutefois eu des pourparlers avec l’entraîneur des Lynx du Cégep Édouard-Montpetit, Stephan Choi.

« Il avait entendu parler de moi et je lui ai aussi envoyé des vidéos. On s’est parlé longtemps et c’était très fluide », a dit le volleyeur, qui entamera ses études collégiales en sciences de la nature.

Le fait qu’il y a des postes ouverts à sa position, celle de 4 (attaquant réceptionneur), a pesé dans la balance pour choisir les Lynx, club qui en était en 2025-2026 qu’à sa deuxième année en D1.

« Ça va me permettre de beaucoup mieux me développer en sachant que j’aurai plus de volume de jeu », a mentionné Cody Cormier, qui mesure 6’5. Il sera également près de son frère Étienne, qui étudie en optométrie.